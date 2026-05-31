DAX: In Schlagdistanz zum Allzeithoch!- Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 23 - 2026)

Nach einer Handelswoche mit geringer Volatilität steht der DAX nun an einer echten charttechnischen Schlüsselzone. Wir stehen in Schlagdistanz zum DAX Allzeithoch, aber die Bullen lassen derzeit an Tempo vermissen...

? Key Takeaways zur DAX Prognose

Aktueller DAX-Stand: Der Index geht nach einer abwartenden Vorwoche bei 25.054 Punkten aus dem Handel. Diese Marke gilt als zentraler Pivot-Punkt für die KW 23.

Makro-Druck aus den USA: Eine hartnäckige US-Inflation (PCE-Kernrate bei 3,3 - und ein revidiertes, schwächeres US-BIP (1,6 - dämpfen die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der Fed.

Charttechnische Tendenz: Während das übergeordnete Tageschart oberhalb der SMA20 (24.589 Punkte) weiterhin bullisch bleibt, zeigt sich das kurzfristige 4h-Chart neutral .

Wochen-Prognose: Unser Setup sieht für die kommende Woche einen leichten Vorteil auf der Unterseite. Die Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario (seitwärts/abwärts) liegt bei 60 %, das Bull-Szenario kommt auf 40 %.

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