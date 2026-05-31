© Foto: adobe.stock.comSilber beendete die Handelswoche im Bereich von 75 US-Dollar. Der vermeintlich ruhige Handel sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Silbermarkt einen potenziellen Wendepunkt erreicht hat.Silberpreis aktuell - Jetzt nicht den Anschluss verlieren! Sind die letzten Handelstage eine Blaupause für die nächsten Wochen? Während der Goldpreis zu einer bemerkenswerten Erholung ansetzte, tat sich Silber schwer, Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Das zeigte sich insbesondere im Freitagshandel. Gold stieg rasant an. Silber, aber auch Platin, Palladium oder Kupfer taten sich schwer, dem Tempo zu folgen. Es ist somit auffällig, dass Gold industrielastigere Metalle ausstechen konnte. Nun macht …Den vollständigen Artikel lesen
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