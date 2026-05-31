Wer wissen will, wie es der Weltwirtschaft wirklich geht, bekommt heute seine Antwort.Der erste Handelstag im neuen Monat steht ganz im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes: Von Japan und China über die großen europäischen Volkswirtschaften bis in die USA werden finale PMI-Daten für das Verarbeitende Gewerbe im Mai veröffentlicht - ein seltener Moment, in dem die globale Industriestimmung auf einen Schlag ablesbar wird. Besonders die Zahlen aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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