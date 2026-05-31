Wochenausblick - Inflationsdaten, US-Arbeitsmarkt Zahlen und Quartalszahlen von Cybersecurity bis Halbleiter im Fokus

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:





Montag:







Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick auf die deutschen Einzelhandelsumsätze auf Jahresbasis. Die Daten liefern wichtige Hinweise auf die Konsumstimmung der privaten Haushalte und damit auf die Entwicklung der Binnenkonjunktur in Deutschland. Besonders in einem von Unsicherheit und hohen Finanzierungskosten geprägten Umfeld beobachten Marktteilnehmer genau, ob sich der private Konsum weiter stabilisieren kann.

Zusätzlich wird in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Der Index gilt als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in der US-Industrie. Werte oberhalb der Marke von 50 Punkten deuten auf eine Expansion des Sektors hin, während Werte darunter auf eine Abschwächung der industriellen Aktivität schließen lassen könnten.







Dienstag:







Am Dienstag stehen in der Eurozone die Inflationsdaten im Mittelpunkt. Veröffentlicht werden sowohl der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) als auch die Kernrate der Inflation. Besonders die Kerninflation, bei den volatilen Bestandteilen wie Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, gilt als wichtiger Indikator für die weitere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Die Zahlen dürften daher genau beobachtet werden, da sie Hinweise darauf liefern könnten, wie sich der zukünftige Zins Pfad innerhalb der Eurozone entwickelt.

Auf Unternehmensseite stehen Quartalszahlen des Cybersecurity-Unternehmens Palo Alto Networks im Fokus. Anleger dürften insbesondere auf die Entwicklung im Bereich Cloud- und Netzwerksicherheit achten.











Mittwoch:







Zur Wochenmitte veröffentlicht Australien sein Bruttoinlandsprodukt und liefert damit neue Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. In den USA richtet sich der Fokus auf die ADP-Beschäftigungsänderung. Der Bericht gilt als wichtiger Frühindikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und gibt Einblicke in die Entwicklung der Beschäftigung im privaten Sektor. Eine robuste Entwicklung am Arbeitsmarkt könnte erneut die Diskussion um den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank beeinflussen.

Auf Unternehmensseite veröffentlicht der Halbleiter- und Infrastrukturkonzern Broadcom seine Quartalszahlen. Im Fokus dürfte insbesondere die Entwicklung rund um KI-Infrastruktur und Rechenzentren stehen. Zudem legen die Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike sowie der Medizintechnikkonzern Medtronic ihre Ergebnisse vor.





















Donnerstag:







Am Donnerstag stehen die Einzelhandelsumsätze der Eurozone auf Jahresbasis im Mittelpunkt. Die Daten liefern weitere Hinweise auf die Konsumaktivität innerhalb der europäischen Wirtschaft und damit auf die konjunkturelle Entwicklung in der Region. Darüber hinaus wird in Teilen Deutschlands Fronleichnam gefeiert. Die Börsen bleiben jedoch regulär geöffnet.

Auf Unternehmensseite veröffentlicht der Sportbekleidungshersteller Lululemon Athletica seine Quartalszahlen. Marktteilnehmer dürften insbesondere auf die Entwicklung der Konsumnachfrage sowie die Profitabilität im Premium-Sportsegment achten.











Freitag:







Zum Wochenschluss richtet sich der Blick nach Kanada. Dort werden die Arbeitslosenquote sowie die Nettoveränderung der Beschäftigung veröffentlicht. Die Daten gelten als wichtige Indikatoren für die Stärke des kanadischen Arbeitsmarktes und könnten Hinweise auf die weitere geldpolitische Ausrichtung der Bank of Canada liefern.

Gleichzeitig dürften die Märkte aber auch besonders auf die US-Arbeitsmarktzahlen schauen, die wie immer am ersten Freitag des Monats veröffentlicht werden. Sie gelten als zentraler Gradmesser für die Konjunktur- und Inflationsdynamik in den USA und könnten damit auch die Zinserwartungen gegenüber der US-Notenbank (Fed) beeinflussen.

Besonders vor dem Hintergrund der globalen Wachstums- und Zinsdiskussionen dürften die Arbeitsmarktdaten von Investoren genau analysiert werden.

Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







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Quelle: HSBC







































Wichtige Hinweise





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