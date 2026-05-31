Am 31.05.1884 ließ sich der amerikanische Arzt und Gesundheitsreformer John Harvey Kellogg ein Verfahren zur Herstellung von Getreideflocken patentieren. Die Erfindung, aus der später die weltberühmten Cornflakes hervorgingen, entstand ursprünglich nicht als Frühstücksprodukt für die Massen, sondern als Bestandteil einer medizinisch motivierten Ernährungslehre. Aus dieser Idee entwickelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte eines der erfolgreichsten Lebensmittelunternehmen der Welt: Kellogg's.Über mehr als ein Jahrhundert prägte Kellogg's die Frühstücksgewohnheiten von Millionen Menschen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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