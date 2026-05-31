Der neue MG4 EV Urban macht schon mit seinem Namen klar, wofür er gedacht ist: Alltag, Pendelstrecken und unkomplizierte Elektromobilität. Statt auf große Displays, betonte Sportlichkeit oder auffälliges Design setzt MG Motor auf einen pragmatischen Ansatz. Ob dieser aufgeht, zeigt die erste Fahrt auf einer realen Mischung aus Stadtverkehr, Landstraße und Autobahn Richtung Starnberger See. Beim MG4 EV Urban handelt es sich nicht um den direkten Nachfolger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net