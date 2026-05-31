© Foto: DALL-EBig Tech investiert so viel wie nie in künstliche Intelligenz. PIMCO sieht Parallelen zur Dotcom-Ära, BlackRock warnt vor Inflationsdruck. Doch diesmal ist ein Detail anders.Der Boom rund um künstliche Intelligenz erreicht immer größere Dimensionen. Nach Berechnungen von Goldman Sachs und Morgan Stanley könnten die weltweiten Investitionen in Rechenzentren, Stromversorgung, Ausrüstung und Software in diesem Jahr rund 800 Milliarden US-Dollar erreichen. Für 2027 erwartet Morgan Stanley sogar 1,12 Billionen US-Dollar. Damit wächst die Sorge vor einer neuen Technologieblase. Die Parallelen zur Dotcom-Zeit sind sichtbar: hoher Wettbewerbsdruck, massive Investitionen und die Angst, den Anschluss …Den vollständigen Artikel lesen
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