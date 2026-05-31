Im Internet verspottet, von Expert:innen kritisiert: Das von Apple-Legende Jony Ive entworfene Design von Ferraris erstem Elektroauto Luce hat für Aufregung gesorgt. Umso interessanter, dass das Fahrzeug sich offenbar einer großen Nachfrage erfreut. Am 25. Mai 2026 hatte Ferrari nach fünfjähriger Vorbereitungszeit sein erstes reines Elektroauto vorgestellt. Der vom ehemaligen Apple-Designchef Jony Ive mitgestaltete Luce soll rund 640.000 US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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