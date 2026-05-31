Bleibt Brent-Öl unter 100 Dollar?



Auf einen Dollar ist der Ölpreis nicht festzulegen. Denn er bleibt ein politischer Preis, der demnächst in und außerhalb der OPEC zu neuen Gleichgewichten führt, die von den Nachfragebedingungen der Industrieländer zum einen und dem Angebot der Ölländer zum anderen getragen wird. Dafür gibt es nur einen Vergleich: Die Entwicklung des Ölpreises jeweils in Krisenzeiten seit 1973/74. Daraus ist zu entnehmen, dass Ölpreise über rd. 100 Dollar als Mittelwert für Brent und WTI immer eine Obergrenze darstellten. So auch jetzt. Hauptgrund dafür sind die spekulativen Positionen im Ölhandel, die nun mal zu dieser Preisbildung gehören. Aktuell ist dies das Thema Iran/Hormus. Also: Mit einer Friedenslösung um Hormus wird der Ölpreis wieder in der Größenordnung zwischen 75 und 85 Dollar landen. Das geht schrittweise, ist mit hoher Volatilität verbunden, aber nachhaltig.



SpaceX-Prospekt: Ist das ein Kauf?



SpaceX ist die erste Börsenspekulation in der Raumfahrt. Das Volumen der Emission wird im mittleren dreistelligen Milliardenbereich liegen und der Marktwert wird bei knapp unter 2 Bio. Dollar geschätzt. Jeder amerikanische Investor, ob groß oder klein, spielt mit. Das ist nun mal Amerika und der Glaube und die Begeisterung für die Zukunft. Erst anschließend wird gerechnet. Für die zwei anderen KI-Emissionen gilt das Gleiche. Die nächsten Kandidaten der Raumfahrt stehen schon bereit. Voraussichtlich vier oder fünf überlegen diesen Gang in Anlehnung an SpaceX.



Also: Dabei sein ist alles und das gilt auch für mich! Natürlich angemessen im Betrag, wie sich dies für solche Spekulationen gehört.



Kommt 2026 die saisonale Sommerflaute?



Die zwei schwierigsten Börsenmonate des Jahres sind absolviert. Zum einen der Februar, zum anderen der Mai. Dem folgen im Juni/Juli die positiven Trends mit geringeren Umsatzvolumina, wie dies nicht ungewöhnlich ist. Die entscheidende Timing-Frage liegt im Iran-Konflikt und seinem Verlauf. Jedenfalls ist der Börsensommer 2026 übersichtlicher einzuordnen als der schwierige Börsenfrühling, wie beschrieben. Folgen Sie bitte auch unserer aktuellen Actien-Börse!





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