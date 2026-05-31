TUI hat die vergangene Woche mit einem deutlichen Kursplus abgeschlossen und wichtige charttechnische Marken zurückerobert, obwohl die Aktie seit Jahresbeginn weiterhin im Minus notiert. Im Fokus stehen nun mehrere Investorenveranstaltungen, auf denen das Management seine Strategie, die Buchungsentwicklung und den Fortschritt beim Schuldenabbau präsentieren will. Gleichzeitig sorgen hohe Absicherungsquoten bei Treibstoff- und Energiekosten für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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