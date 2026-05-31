SpaceX, OpenAI und Anthropic könnten schon bald den IPO-Markt aufmischen. Sind die Milliardenbewertungen noch gerechtfertigt oder erleben Anleger den Höhepunkt einer neuen Spekulationswelle?Im Gespräch mit wallstreetONLINE TV bezeichnet Investor Leonard Fischer Künstliche Intelligenz und Raumfahrt als potenzielle neue industrielle Revolution. Entscheidend sei jedoch nicht die Technologie selbst, sondern wer am Ende die Gewinne abschöpft. Historische Beispiele wie die Eisenbahn hätten gezeigt, dass technologische Pioniere nicht automatisch die besten Investments seien. Besonders kritisch blickt Fischer auf SpaceX. Die zuletzt diskutierte Bewertung von rund 1,8 Billionen US-Dollar sei kaum …Den vollständigen Artikel lesen
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