Die größten Börsengewinner entstehen oft dort, wo die Stimmung am schlechtesten ist. Genau ein solcher Fall war American Well, den der No Brainer Club am 11. Dezember 2025 als Neuvorstellung präsentierte. Damals notierte die Aktie bei rund 4,10 US$, die empfohlene Kaufzone lag bei bis zu 4,30 US$. Für kurzfristige Rücksetzer sahen wir im Bereich von 3,80 bis 3,90 US$ attraktive Nachkaufchancen. Heute, keine sechs Monate später, notiert die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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