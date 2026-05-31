Der Bitcoin haderte bereits zum Monatsbeginn mit dem Ausbruch über 78.617 US$. Inzwischen zeigt sich, dass die Käufer diesen Bereich nicht nachhaltig zurückerobern konnten. Mit dem erneuten Rückfall unter 75.285 US$ rückt nun die kurzfristige Aufwärtstrendlinie in den Fokus, während das finale Tief der laufenden Korrektur noch nicht zwingend gefunden erscheint. Ausbruch gescheitert In der letzten Betrachtung stand die Frage im Raum, ob der Bitcoin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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