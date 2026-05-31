Die Entwicklung des Stablecoin-Marktes einen klaren Börsengewinner hervorzubringen. Die Aktie von Circle bleibt zwar volatil, doch die positive Investmentthese hat sich bislang bestätigt. Die grundlegende Annahme bleibt unverändert: Circle profitiert von einer langfristigen Transformation des globalen Finanzsystems. Digitale Vermögenswerte und moderne Zahlungsnetzwerke gewinnen zunehmend an Bedeutung, während sich Circle als einer der wichtigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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