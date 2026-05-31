Die bevorstehende Börsennotierung von SpaceX gilt bereits jetzt als eines der meist erwarteten IPOs des Jahrhunderts. Experten rechnen damit, dass der Raumfahrtkonzern von Elon Musk bei seinem Börsengang am 12. Juni einen Rekord aufstellen könnte. Rückenwind erhält die gesamte Branche durch die wachsende Unterstützung der US-Regierung für Raumfahrtprojekte sowie durch Prognosen, wonach die globale Space Economy bis 2040 auf ein Volumen von zwei Billionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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