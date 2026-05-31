Aktuelle Berechnungen zum Anstieg des weltweiten Meeresspiegels könnten auf allzu linearen Annahmen beruhen. Eine neue, detaillierte Analyse historischer Klimadaten offenbart nun ein Muster, das langfristig die Stabilität unserer Küsten massiv bedroht. Ein Team von Forscher:innen des IBS Center for Climate Physics im südkoreanischen Busan hat herausgefunden, dass der antarktische Eisschild nicht gleichmäßig schmilzt oder wächst, sondern ab bestimmten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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