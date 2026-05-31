OFFENBACH (dpa-AFX) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Abend alle noch bestehenden Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern wieder aufgehoben. Die unwetterartigen Gewitter hätten nachgelassen oder seien aus Deutschland abgezogen, teilte der DWD in Offenbach mit.

Gebietsweise könne es allerdings weiterhin zu Gewittern mit Starkregen und Sturmböen kommen, so der DWD. Auch in der Nacht zum Montag - dem Tag des meteorologischen Sommeranfangs - könne es markante Gewitter geben.

Nach einem teils heftigen Wetterumschwung hatten Gewitter und Unwetter in verschiedenen Teilen Deutschlands am Wochenende zu Notfällen und Einsätzen von Rettungskräften geführt. Unter anderem kamen bei einem Unfall auf regennasser Straße in Bruchsal nördlich von Karlsruhe zwei Menschen ums Leben./trs/DP/zb