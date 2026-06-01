Beachtliche Bohrerfolge...: Starke Treffer und gewaltiges Bohrprogramm für weitere News!

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Beim laufenden 'Infill'- und Ressourcenerweiterungsprogramm in der hochgradigen Zone trifft diese Firma unterhalb und innerhalb seiner geplanten Tagebauhülle auf neue Chancen für zusätzliches Ressourcenwachstum.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold X2 Mining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold X2 Mining Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 01. Juni 2026, 5:31 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt bleibt 2026 ein Markt der starken Gegensätze: Auf der einen Seite drücken hohe US-Staatsanleiherenditen, ein phasenweise fester US-Dollar und die Sorge vor einem längeren Hochzinsumfeld immer wieder auf die Stimmung. Auf der anderen Seite wächst genau daraus ein Umfeld, in dem Gold als Sicherheits-, Vertrauens- und Krisenmetall seine besondere Rolle erneut ausspielen kann.

Denn dauerhaft hohe Zinsen können die US-Wirtschaft bremsen, während steigende Staatsschulden, geopolitische Spannungen und strukturelle Zentralbankkäufe die langfristige Nachfrage nach Gold stützen. Nach Angaben des World Gold Council kauften Zentralbanken im ersten Quartal 2026 netto rund 244 Tonnen Gold. Damit blieb die offizielle Goldnachfrage auch bei hohen Goldpreisen auf einem sehr hohen Niveau.

Quelle: Eigene Darstellung

In genau dieses Umfeld fällt eine Reihe starker Nachrichten von Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN).

3,87 g/t Gold über 27,0 Meter: "QES'-Zone zeigt Tiefe und Qualität!

Das Unternehmen entwickelt mit dem "Moss'-Gold-Projekt im Nordwesten Ontarios ein großes kanadisches Projekt, bei dem aktuelle Bohrungen nicht nur die bestehende Ressource absichern, sondern auch neue Wachstumschancen unterhalb und neben der bisherigen Tagebauhüllesichtbar machen.

Von seinem laufenden "Infill'- und Ressourcenerweiterungsprogramm am östlichen Ende der "QES'-Zone meldete Gold X2 (WKN: A41GPN) mehrere sehr starke Bohrtreffer. Besonders hervor sticht Bohrloch MQD-26-380 mit 27,0 m zu 3,87 g/t Gold ab 555,0 m Tiefe, einschließlich 11,0 m zu 8,84 g/t Gold ab 561,0 m.

Diese Ergebnisse sind deshalb so wichtig, weil sie am unteren Bereich der östlichen "QES'-Tagebauhülle auftreten. Sie stützen die Annahme des Unternehmens, dass unterhalb der geplanten Tagebaugrube flach einfallende, höhergradige Erzkörper vorhanden sein könnten, die künftig eine zusätzliche Untertage-Komponente ermöglichen könnten.

Die vier jüngsten Bohrlöcher durchschnitten zudem mehrere bislang nicht modellierte Scherzonen nördlich der Kernzone "QES'. Diese bestehen laut Unternehmen aus schmaleren, höhergradigen Mineralisierungen vom "Superion'-Typ sowie aus breiteren, niedrigergradigeren "QES'-nahen Scherzonen. Genau diese Kombination macht die aktuelle Bohrkampagne so spannend: Sie zeigt nicht nur einzelne hochgradige Treffer, sondern auch ein wachsendes geologisches System.

Quelle: Gold X2 Mining

Wichtig für die fachliche Einordnung: Bei den genannten Metern handelt es sich um gemeldete Bohrabschnitte. Sie entsprechen nicht zwingend der wahren Mächtigkeit der Mineralisierung, sofern diese nicht ausdrücklich ausgewiesen wird. Die technische Bewertung der Bohrdaten beruht auf den Angaben des Unternehmens und den dort genannten Qualified-Person-Angaben gemäß NI 43-101.

Mehr als nur ein Einzelhit: Potenzial unterhalb der Tagebauhülle!

Die hohe Bedeutung von MQD-26-380 liegt nicht allein in dem eindrucksvollen Goldgehalt. Entscheidend ist die Lage des Treffers: Gold X2 (WKN: A41GPN) beginnt damit, unterhalb der bestehenden "RPEEE'-Tagebauhülle zusätzliche mineralisierte Körper zu definieren. "RPEEE' steht für "Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction', also vernünftige Aussichten auf eine künftige wirtschaftliche Gewinnung.

Damit bleibt "Moss' nicht auf die bestehende Tagebau-Story beschränkt. Vielmehr entsteht die Chance, das Projekt in zwei Richtungen weiterzuentwickeln: durch zusätzliche Tagebau-Unzenund durch eine potenziell wirtschaftlich prüfbare Untertage-Perspektive. Das ist für ein Entwicklungsprojekt ein besonders attraktiver Ansatz, weil solche Treffer die künftige Projektplanung deutlich aufwerten können - vorausgesetzt, weitere Bohrungen bestätigen Kontinuität, Geometrie und wirtschaftliche Relevanz.

Quelle: Gold X2 Mining

Die Kernbox aus MQD-26-380 macht die Qualität der Mineralisierung besonders greifbar: 11,0 m mit 8,84 g/t Gold ab 561,0 m sind Teil des breiteren Abschnitts von 27,0 m mit 3,87 g/t Gold ab 555,0 m.

Quelle: Gold X2 Mining

Besonders positiv: Alle vier Bohrlöcher durchschnitten breitere Mineralisierungszonen als im aktuellen Ressourcenmodell erwartet.

Quelle: Gold X2 Mining

Das kann, sofern weitere Arbeiten diese Beobachtung bestätigen, die Grundlage für eine spätere Erweiterung oder Verbesserung der Mineralressourcenschätzung in diesem Bereich schaffen.

Aktuelle Ressource: große Basis, zusätzlicher Raum für Wachstum!

Die im Januar 2026 veröffentlichte NI-43-101-Ressourcenschätzung bildet bereits eine starke Basis. Für "Moss' und "East Coldstream' zusammen weist Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) 73,8 Mio. Tonnen mit 1,04 g/t Gold in der Kategorie "Angezeigt' aus. Das entspricht 2,458 Mio. Unzen Gold. Zusätzlich weist die "Moss'-Lagerstätte in der Kategorie "Angezeigt' 3,160 Mio. Unzen Silberbei 1,53 g/t Silber aus.

Hinzu kommen abgeleitete Ressourcen von 134,7 Mio. Tonnen mit 0,97 g/t Gold, entsprechend 4,209 Mio. Unzen Gold. Bei "Moss' werden in der "abgeleiteten'-Kategorie außerdem 6,273 Mio. Unzen Silber bei 1,55 g/t Silber genannt. Mineralressourcen sind jedoch keine Mineralreserven.

Quelle: Gold X2 Mining

Insbesondere "abgeleitete'-Ressourcen besitzen eine höhere geologische Unsicherheit und dürfen nicht so behandelt werden, als seien sie wirtschaftlich gesichert.

60,7 Meter mit 1,51 g/t Gold: der nächste Schritt von "Abgeleitet" zu "Angezeigt"!

Kurz vor den starken Treffern am unteren Rand der "QES'-Zone hatte Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) bereits Ergebnisse aus dem oberflächennahen Teil der "QES'-Zone gemeldet. Ziel dieses "Infill'-Programms ist es, "abgeleitete'-Ressourcen innerhalb der aktuellen Tagebauhülle besser zu definieren und potenziell in die höhere Kategorie "Angezeigt' umzuwandeln.

Auch hier lieferte das Unternehmen überzeugende Zahlen. Besonders stark war Bohrloch MQD-26-343 mit 60,7 m zu 1,51 g/t Gold ab 47,0 m, einschließlich 22,2 m zu 2,42 g/t Gold ab 64,0 m sowie 12,0 m zu 2,19 g/t Gold ab 93,0 m.

Quelle: Gold X2 Mining

Für Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN) besonders wertvoll: Die zehn Bohrlöcher dieses Programms zeigten nach Unternehmensangaben im Vergleich zum aktuellen Ressourcenmodellglobal 44% breitere Zonen bei durchschnittlich 5% höheren Gehalten. Das ist keine Garantie für eine spätere Ressourcenerhöhung, aber ein starkes technisches Signal für die laufende Umwandlung und Verfeinerung des Modells.

Quelle: Gold X2 Mining

Auf lokaler Ebene deuten die Ergebnisse auf höhergradige primäre Scherzonen, bessere Kontinuität entlang des Streichens und eine geringere Verflechtung zwischen den Scherzonen hin als zuvor modelliert. Für ein Entwicklungsprojekt ist genau diese Art von Modellverbesserung wichtig: Sie kann die Planbarkeit erhöhen, Projektrisiken reduzieren und spätere technische Studien stützen.

160.000 Meter Bohrungen: Gold X2 schaltet beim "Moss'-Projekt deutlich hoch!

Parallel zu den jüngsten Ergebnissen hat Gold X2 Mining Inc. (WKN: A41GPN) sein Explorations- und Entwicklungsprogramm für 2026 massiv ausgeweitet. Das vollständig finanzierte Bohrprogramm soll 160.000 m umfassen. Bis Ende Juni sollen insgesamt acht Bohrgeräte in Betrieb sein.

Das Programm ist klar gegliedert. Rund 63.000 m sind für Ressourcenerweiterungen durch "Step-out'-Bohrungen vorgesehen. Diese Bohrungen zielen auf Erweiterungen unterhalb und neben deraktuellen "RPEEE'-Tagebauhülle sowie auf historische Abschnitte, die bislang zu weit auseinanderliegen, um in die Ressource aufgenommen zu werden.

Weitere 72.000 m entfallen auf Projektentwicklung, "Infill'- und geotechnische Bohrungen. Dieser Teil soll die Umwandlung abgeleiteter Ressourcen in die Kategorie "Angezeigt' unterstützen und gleichzeitig technische Daten liefern, die für die weitere Entwicklung von "Moss' wichtig sind. Zusätzlich sind 25.000 m Exploration in nahegelegenen Brownfield-Zielgebieten vorgesehen, darunter "Ardeen', "Moss Extension' und "Deaty'.

Quelle: Gold X2 Mining

Gerade die geotechnischen Arbeiten könnten zusätzliche Bedeutung gewinnen. Sie sollen Datenliefern, die eine Prüfung steilerer Grubenwände unterstützen könnten. Aktuell sind diese mit 45 Grad modelliert. Sollten spätere Studien hier Verbesserungen bestätigen, könnte dies die Projektgeometrie und die wirtschaftliche Bewertung positiv beeinflussen.

Quelle: Gold X2 Mining

Auch hier gilt: Das Potenzial ist attraktiv, die Bestätigung muss aber über weitere technische Arbeiten erfolgen.

CEO sieht Erweiterungs- und Umwandlungspotenzial!

Michael Henrichsen, CEO und Direktor von Gold X2 (WKN: A41GPN), ordnet die jüngsten Ergebnisse entsprechend positiv ein. Sinngemäß betont er, dass die Resultate aus dem "Infill'-Bohrprogramm bei "Moss' nicht nur das Potenzial für eine Erweiterung der Grube in die Tiefe bestätigen, sondern auch auf ein bedeutendes Potenzial für Untertage-Mineralisierung hinweisen. Zusätzlich könnten die Ergebnisse die Umwandlung aktuell "abgeleiteter'-Ressourcen in die höhere Kategorie "Angezeigt' unterstützen. Mit dem großen Bohrprogramm 2026 verfolgt Gold X2 nach Unternehmensangaben mehrere Ziele: weitere Risikoreduzierung, Ressourcenerweiterung und die Erkundung aussichtsreicher Brownfield-Ziele.

Fazit: "Moss' gewinnt an Tiefe, Umfang und strategischer Fantasie!

Die jüngsten Bohrergebnisse von Gold X2 (WKN: A41GPN) liefern genau die Art von Nachrichten, die ein großes Goldentwicklungsprojekt in einem starken Goldumfeld braucht: hochgradige Treffer, breitere Zonen als erwartet, Hinweise auf zusätzliche Untertage-Chancen und ein massiv erweitertes Bohrprogramm, das Ressourcenerweiterung, Ressourcenumwandlung und Exploration gleichzeitig vorantreibt.

Besonders spannend ist die Kombination aus bestehender Ressourcenbasis und neuem Wachstumspotenzial. "Moss' verfügt bereits über eine beachtliche NI 43-101-Ressource. Gleichzeitig zeigen die jüngsten "QES'-Ergebnisse, dass unterhalb und innerhalb der bisherigen Tagebauhülle weiteres Potenzial vorhanden sein könnte. Genau diese Mischung aus Substanz, Bohrdynamik und möglicher Modellverbesserung macht Gold X2 (WKN: A41GPN) derzeit zu einem der auffälligeren kanadischen Goldentwickler.

Dazu kommt das Marktumfeld: Zentralbanken bleiben starke Goldkäufer, geopolitische Unsicherheit hält an und ein möglicher geldpolitischer Wendepunkt kann dem Goldpreis jederzeit neuen Rückenwind geben. Gold X2 (WKN: A41GPN) arbeitet damit an einem Projekt, das in einem solchen Umfeld besonders stark in den Fokus rücken kann - immer unter der Voraussetzung, dass die laufenden Arbeiten die nun sichtbaren Chancen weiter bestätigen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Pflichtangaben, Quellen, Methodik und Risikohinweise

Quellenbasis

Gold X2 Mining Inc.: Pressemitteilung vom 20. Mai 2026 zu 27,0 m mit 3,87 g/t Au aus MQD-26-380.

Gold X2 Mining Inc.: Pressemitteilung vom 13. Mai 2026 zu 60,7 m mit 1,51 g/t Au aus MQD-26-343.

Gold X2 Mining Inc.: Pressemitteilung vom 5. Mai 2026 zum auf 160.000 m erweiterten Bohrprogramm 2026.

Gold X2 Mining Inc.: Unternehmenspräsentation und NI-43-101-nahe Ressourcenangaben zum "Moss' Gold Project, Stand Januar 2026.

World Gold Council: Gold Demand Trends Q1 2026, Zentralbanknachfrage.

Intro-/Symbolbild: KI-generiert. Alle Unternehmensgrafiken/Bilder: Gold X2 Mining Inc.; Zentralbank-Goldgrafik: World Gold Council.

Methodik und Annahmen

Diese Veröffentlichung beruht auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Präsentationen, technischen Berichten bzw. NI-43-101-bezogenen Angaben des Emittenten sowie allgemein zugänglichen Marktdaten. Die Einordnung erfolgt qualitativ. Es wurde kein eigenes Kursmodell, kein eigenes Bewertungsmodell und keine unabhängige technische Prüfung erstellt. Technische Angaben zu Ressourcen, Bohrergebnissen, RPEEE, Bohrabschnitten und Qualified-Person-Freigaben beruhen auf Angaben des Unternehmens.

Bohrabschnitte sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, keine garantierten wahren Mächtigkeiten. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Für abgeleitete Ressourcen besteht eine höhere geologische Unsicherheit. Es kann nicht garantiert werden, dass sie durch weitere Arbeiten in höhere Kategorien überführt werden.

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Interessenkonflikte und Vergütung

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