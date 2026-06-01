Der globale Drohnenmarkt entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit zu einem der wichtigsten Zukunftssektoren der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Geopolitische Spannungen, steigende NATO-Budgets und der Bedarf an autonomer Überwachung kritischer Infrastruktur treiben die Nachfrage massiv an. Experten erwarten allein im Bereich Drohnenabwehr bis 2030 ein Marktvolumen von über 20 Mrd. USD. Gleichzeitig gewinnen zivile Anwendungen wie Pipeline-, Offshore- und Stromnetzinspektionen zunehmend an Bedeutung. Unternehmen wie Volatus Aerospace, die Hardware, Software und operative Dienstleistungen miteinander verbinden, könnten dabei überdurchschnittlich profitieren. Neue Projekte, milliardenschwere Regierungsprogramme und KI-gestützte Systeme sorgen aktuell für erheblichen Rückenwind.
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