© Foto: DALL-EEin gewaltiger Feuerball in Cape Canaveral hat ATS Spacemobile und der ganzen Branche einen schweren Start versetzt. Für AST ist es der zweite Rückschlag innerhalb von 4 Wochen. Ist der Boom der Weltraum-Aktien vorbei?Die Weltraumbranche lebt von großen Vision. Internet aus dem All, Mondmissionen, eine Basis auf dem Mond, Marspläne Satellitennetze rund um die Erde und vielleicht auch irgendwann sogar Rechenzentren im All. Genug Fantasie für die Börse und für steile Kursanstiege. Die Explosion der New-Glen-Rakete von Blue Origin hat die Anleger allerdings wieder ein gutes Stück geerdet. Nach den steilen Kursanstiegen der vergangenen Woche machten die Anleger Kasse bei den Welt-Raum-Aktien. …Den vollständigen Artikel lesen
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