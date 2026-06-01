DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 1. Juni

=== 02:00 US/Fed Gouverneur Powell, Rede beim John F. Kennedy Profile in Courage Award *** 02:30 KR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu Ehren von Hyun Song Shin bei BoK-Jahrestagung *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm *** 09:00 CH/BIP 1Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 51,9 zuvor: 52,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 52,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 51,4 10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 52,2 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,2% gg Vj zuvor: +3,2% gg Vj 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage April *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 53,7 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,2% *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,3 zuvor: 54,5 *** 16:00 US/Bauausgaben April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 53,2 Punkte zuvor: 52,7 Punkte 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q - EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Amtsübernahme - Börsenfeiertag: Singapur ===

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June 01, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)

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