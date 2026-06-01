BERLIN (dpa-AFX) - Forschungs- und Raumfahrtministerin Dorothee Bär wäre selbst gerne Astronautin. "Absolut! Ich würde sofort in ein Raumschiff steigen", sagte die CSU-Politikerin in einem Interview der Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es lässt keinen Astronauten kalt, auf die Erde runterzuschauen und deren Schönheit sehen zu dürfen." Sie selbst habe sich für einen Parabelflug angemeldet, um einmal Schwerelosigkeit erleben zu dürfen, berichtete die Ministerin.

Dass die Menschheit eines Tages auf einem anderen Planeten leben könnte, das glaubt Bär nicht. Erstens wolle sie mit der Klimaforschung dazu beitragen, dass es nicht so weit kommen werde, dass die Erde unbewohnbar wird. "Und zweitens kann ich mir schwer vorstellen, dass alle Erdenbewohner auf einen anderen Planeten umsiedeln", sagte sie. Etwas anderes seien Pläne der US-Raumfahrtbehörde, eine Basis auf dem Mond zu Forschungszwecken aufzubauen. "Das erscheint mir zu meinen Lebzeiten möglich", sagte Bär./trs/DP/zb