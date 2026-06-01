DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - KI-Euphorie treibt Kospi auf Rekordhoch

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Auf der Stimmung lastet vielerorts der ungelöste Nahostkonflikt. Die Ölpreise ziehen wieder an in Reaktion auf den jüngsten Vorstoß israelischer Streitkräfte im Libanon. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt um etwa 2,5 Prozent auf gut 93 Dollar, notiert damit aber noch immer weit unter den Höchstständen, die der Ölpreis im Zuge des Konflikts gesehen hat.

Technologiewerte profitieren derweil weiter von KI-Euphorie. Das zeigt sich besonders am südkoreanischen Aktienmarkt. Der Leitindex Kospi steigt nach starken Exportdaten um 4,4 Prozent auf ein Rekordhoch. Im Mai stiegen die südkoreanischen Exporte so stark wie zuletzt vor rund 40 Jahren. Die durch künstliche Intelligenz (KI) angetriebene Nachfrage nach Chips ließ den Wert der Lieferungen auf ein Rekordhoch steigen. Die Aktien von LG Electronics machen einen Satz von rund 30 Prozent. Samsung Electronics verteuern sich um gut 9 Prozent. SK Hynix hinken mit einem Plus von 1,3 Prozent hinterher. Medienberichten zufolge wird Nvidia-CEO Jensen Huang Ende dieser Woche nach Südkorea reisen, um Vertreter der dortigen Chipbranche zu treffen. Das befeuere die KI-Euphorie zusätzlich, heißt es.

Am japanischen Aktienmarkt klettert der Nikkei um 0,9 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Der breiter gefasste Topix liegt derweil 0,5 Prozent im Minus. Gebremst wird der Index von Kursverlusten im Autosektor, während Technologiewerte auch hier gefragt sind. Softbank verbessern sich um 11,4 Prozent und überholen damit Toyota Motor (-4,6%) als wertvollstes japanisches Unternehmen. Im Chipsektor geht es für Kioxia um 8,5 und für Fujitsu um 8,9 Prozent nach oben.

In Shanghai sinkt der Composite-Index um 0,1 Prozent. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex sank im Mai auf 51,8 von 52,2 Punkten im April, bedingt durch den Nahostkonflikt und die daraus resultierenden höheren Preise und Lieferkettenprobleme. Der Hang-Seng-Index in Hongkong rückt um 0,9 Prozent vor. Lenovo steigen um 6,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.717,80 -0,2 +0,0 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.079,03 -0,5 +15,8 08:00 Kospi (Seoul) 8.852,70 +4,4 +110,0 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.402,80 +0,9 -0,9 10:00 Shanghai-Composite 4.063,72 -0,1 +2,4 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.037,86 +1,0 +8,4 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.127,38 -0,1 -29,1 10:00 KLCI (Malaysia) 1.683,07 -0,1 +0,2 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:18 % YTD EUR/USD 1,1646 -0,1 1,1659 1,1648 -0,8 EUR/JPY 185,74 +0,0 185,68 185,48 +1,0 EUR/GBP 0,8654 -0,1 0,8661 0,8672 -0,7 USD/JPY 159,45 +0,1 159,26 159,22 +1,8 USD/KRW 1.514,50 +0,5 1.507,09 1.507,72 +5,1 USD/CNY 6,7677 +0,0 6,7662 6,7696 -3,2 USD/CNH 6,7666 +0,1 6,7630 6,7684 -3,0 USD/HKD 7,8373 +0,0 7,8362 7,8341 +0,7 AUD/USD 0,7184 +0,0 0,7183 0,7160 +7,7 NZD/USD 0,5968 -0,3 0,5988 0,5959 +3,7 BTC/USD 73.354,57 -0,4 73.653,09 73.707,05 -16,4 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 89,65 +2,6 2,29 87,36 Brent/ICE 93,24 +2,3 2,12 91,12 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.514,19 -0,5 -21,63 4.535,82 Silber 75,46 +0,3 0,20 75,26 Platin 1.935,25 +1,0 18,21 1.917,04 (Angaben ohne Gewähr) ===

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June 01, 2026 00:45 ET (04:45 GMT)

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