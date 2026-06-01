Anzeige
Mehr »
Montag, 01.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der Markt schläft noch: Neben ACM explodiert die Lithium-Ressource um 650
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
01.06.2026 07:21 Uhr
344 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - KI-Euphorie treibt Kospi auf Rekordhoch

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - KI-Euphorie treibt Kospi auf Rekordhoch

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Auf der Stimmung lastet vielerorts der ungelöste Nahostkonflikt. Die Ölpreise ziehen wieder an in Reaktion auf den jüngsten Vorstoß israelischer Streitkräfte im Libanon. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt um etwa 2,5 Prozent auf gut 93 Dollar, notiert damit aber noch immer weit unter den Höchstständen, die der Ölpreis im Zuge des Konflikts gesehen hat.

Technologiewerte profitieren derweil weiter von KI-Euphorie. Das zeigt sich besonders am südkoreanischen Aktienmarkt. Der Leitindex Kospi steigt nach starken Exportdaten um 4,4 Prozent auf ein Rekordhoch. Im Mai stiegen die südkoreanischen Exporte so stark wie zuletzt vor rund 40 Jahren. Die durch künstliche Intelligenz (KI) angetriebene Nachfrage nach Chips ließ den Wert der Lieferungen auf ein Rekordhoch steigen. Die Aktien von LG Electronics machen einen Satz von rund 30 Prozent. Samsung Electronics verteuern sich um gut 9 Prozent. SK Hynix hinken mit einem Plus von 1,3 Prozent hinterher. Medienberichten zufolge wird Nvidia-CEO Jensen Huang Ende dieser Woche nach Südkorea reisen, um Vertreter der dortigen Chipbranche zu treffen. Das befeuere die KI-Euphorie zusätzlich, heißt es.

Am japanischen Aktienmarkt klettert der Nikkei um 0,9 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Der breiter gefasste Topix liegt derweil 0,5 Prozent im Minus. Gebremst wird der Index von Kursverlusten im Autosektor, während Technologiewerte auch hier gefragt sind. Softbank verbessern sich um 11,4 Prozent und überholen damit Toyota Motor (-4,6%) als wertvollstes japanisches Unternehmen. Im Chipsektor geht es für Kioxia um 8,5 und für Fujitsu um 8,9 Prozent nach oben.

In Shanghai sinkt der Composite-Index um 0,1 Prozent. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex sank im Mai auf 51,8 von 52,2 Punkten im April, bedingt durch den Nahostkonflikt und die daraus resultierenden höheren Preise und Lieferkettenprobleme. Der Hang-Seng-Index in Hongkong rückt um 0,9 Prozent vor. Lenovo steigen um 6,1 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.717,80  -0,2    +0,0      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.079,03  -0,5   +15,8      08:00 
Kospi (Seoul)       8.852,70  +4,4   +110,0      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.402,80  +0,9    -0,9      10:00 
Shanghai-Composite     4.063,72  -0,1    +2,4      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.037,86  +1,0    +8,4      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.127,38  -0,1   -29,1      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.683,07  -0,1    +0,2      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Fr, 09:18 % YTD 
EUR/USD           1,1646  -0,1   1,1659     1,1648  -0,8 
EUR/JPY           185,74  +0,0   185,68     185,48  +1,0 
EUR/GBP           0,8654  -0,1   0,8661     0,8672  -0,7 
USD/JPY           159,45  +0,1   159,26     159,22  +1,8 
USD/KRW          1.514,50  +0,5  1.507,09    1.507,72  +5,1 
USD/CNY           6,7677  +0,0   6,7662     6,7696  -3,2 
USD/CNH           6,7666  +0,1   6,7630     6,7684  -3,0 
USD/HKD           7,8373  +0,0   7,8362     7,8341  +0,7 
AUD/USD           0,7184  +0,0   0,7183     0,7160  +7,7 
NZD/USD           0,5968  -0,3   0,5988     0,5959  +3,7 
BTC/USD          73.354,57  -0,4 73.653,09    73.707,05 -16,4 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           89,65  +2,6    2,29      87,36 
Brent/ICE           93,24  +2,3    2,12      91,12 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.514,19  -0,5   -21,63    4.535,82 
Silber            75,46  +0,3    0,20      75,26 
Platin           1.935,25  +1,0   18,21    1.917,04 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 00:45 ET (04:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.