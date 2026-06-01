Die Ölpreise haben zum Wochenstart wieder etwas angezogen. Auslöser war eine Verschärfung der Lage im Nahen Osten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ordnete an, die militärischen Einsätze im Libanon auszuweiten. Damit wächst die Sorge, dass die Spannungen mit der vom Iran unterstützten Hisbollah erneut eskalieren und die ohnehin fragile Waffenruhe zwischen Washington und Teheran unter Druck gerät.Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich zuletzt auf 93,33 Dollar je Barrel. Der Preis für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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