The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.06.2026
ISIN Name
USU4335PAA76 AMRIZE FINAN 25/27 REGS
AU3CB0234573 WESTPAC BKG 15/26 MTN
XS2465773070 BESI 22/29 CV
DE000DJ9AKN8 DZ BANK IS.A2610
CH1115424686 BARCLAYS 21/27 MTN
XS3002415142 CARLSB.BREW.25/27 FLR MTN
XS1074208270 ENBW INTL FIN. 14/26 MTN
DE000DK0ERN1 DEKA IHS MTN S 7441
XS2002532724 BD EURO FIN. 19/26
DE000LB13MJ9 LBBW STUFENZINS 20/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.06.2026
ISIN Name
USU4335PAA76 AMRIZE FINAN 25/27 REGS
AU3CB0234573 WESTPAC BKG 15/26 MTN
XS2465773070 BESI 22/29 CV
DE000DJ9AKN8 DZ BANK IS.A2610
CH1115424686 BARCLAYS 21/27 MTN
XS3002415142 CARLSB.BREW.25/27 FLR MTN
XS1074208270 ENBW INTL FIN. 14/26 MTN
DE000DK0ERN1 DEKA IHS MTN S 7441
XS2002532724 BD EURO FIN. 19/26
DE000LB13MJ9 LBBW STUFENZINS 20/26
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