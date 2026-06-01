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pferdewetten.de AG: Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt Vorschläge der Verwaltung mit deutlichen Mehrheiten



01.06.2026 / 08:00 CET/CEST

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pferdewetten.de AG: Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt Vorschläge der Verwaltung mit deutlichen Mehrheiten

Düsseldorf, 01. Juni 2026

Die Hauptversammlung der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat am Freitag, 29. Mai 2026, in Düsseldorf mit deutlichen Mehrheiten den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zugestimmt.

CEO Christian Gruber erläuterte zusammen mit seinen Vorstandskollegen Lars Corbo und Ronny Kießling das 2024er-Zahlenwerk und legte danach den Schwerpunkt seiner Präsentation auf die Neuausrichtung der Gesellschaft in Sachen Ausbau der Marktposition, operative Effizienz und nachhaltige Ertragsstärke. Kurzum: "Wir spielen, um zu gewinnen!"

Sitzungsleiter Dr. Andreas Bonhoff kandidierte nicht mehr für das Amt des Aufsichtsrates, dessen Vorsitz er innehatte. Auch Lars-Wilhelm Baumgarten verließ den Aufsichtsrat auf eigenen Wunsch mit dem Ablauf der Hauptversammlung. Zu ihren Nachfolgern wählte die Hauptversammlung mit nahezu 100% der Stimmen Karoline Kalb und Patrick Byrne.

Den beiden Vorständen Pierre Hofer und Mark Schiedel wurde für ihrer Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 keine Entlastung erteilt. Vorstand Ronny Kießling wurde entlastet.



Für das Geschäftsjahr 2026 plant der Vorstand für den pferdewetten.de-Konzern weiterhin mit einem Umsatz zwischen 70 und 80 Mio. Euro und einem EBITDA zwischen 5 und 10 Mio. Euro.

In den kommenden Tagen werden die jungen pferdewetten.de-Aktien (ISIN DE000A40ZTL5) ebenfalls die ISIN DE000A2YN777 erhalten. Die Umstellung erfolgt automatisch durch die Depotbanken.

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