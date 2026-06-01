Die neue Woche an der Frankfurter Börse sollte zunächst einmal so ruhig beginnen, wie die vergangene aufgehört hatte. Der DAX dürfte auf seinem Freitagsschluss von rund 25 100 Punkten in den Handel starten.

Auch die Themen sind die gleichen: Die Anleger surfen weiter auf der KI-Euphoriewelle, und so wurden im Handel in Asien Halbleiter- und Technologieaktien gesucht. Der Kospi-Index erreicht neue Rekordkurse, getragen von SK Hynix, LG Electronics und Samsung. In Japan heizen ebenfalls die Technologiewerte die Stimmung an und lassen den Nikkei um gut ein Prozent steigen. Die Kursfantasie scheint ungebrochen und wurde über das Wochenende vom Nvidia-CEO weiter beflügelt.

Die Probleme rund um die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran werden fast vollständig überlagert. Investoren nehmen die Aussagen des US-Präsidenten zwar zur Kenntnis, sehen darin jedoch vorerst keine großen Gefahren. Auch die Ölpreise reagieren nur leicht auf die nachgeschobenen Forderungen gegen den Iran.

In dieser Woche rücken deshalb auch makroökonomische Daten verstärkt in den Fokus und die Marktteilnehmer werden insbesondere auf die Preis- und Wirtschaftsdaten aus den USA achten. Die Inflationsentwicklung dürfte maßgeblich den Grundton der zukünftigen US-Notenbankpolitik unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh bestimmen.

Heute stehen Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA auf der Agenda, die zuletzt ein wechselhaftes Bild gezeigt hatten. Die aktuelle Aktienmarktbewertung in den USA verlangt nach einer weiteren fundamentalen Untermauerung. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 000 und 25 250 Punkten bewegen.

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