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Der MSCI All Country World Index legte um 0,2 % zu und erreichte ein neues Rekordniveau. Besonders stark präsentieren sich die asiatischen Märkte: Der regionale Aktienindex gewann 1,1 % und markierte ebenfalls ein Allzeithoch. In Südkorea, Taiwan und Japan erreichten mehrere stark technologie- und KI-geprägte Börsenbarometer neue Rekorde. Der Kospi baute seine Gewinne auf mehr als 4 % aus, während auch der Nikkei, der Taiex und der Hang Seng Tech Index zulegten. Übrigens:Der S&P 500 hat 2026 acht Wochen in Folge zugelegt. Damit erreicht der US-Aktienmarkt laut Bloomberg die längste Serie wöchentlicher Gewinne seit 1985, beziehungsweise stellt diese Rekordserie ein (s. Grafik unten)Der DAX startet unverändert in die neue Woche. Vereinzelte militärische Zwischenfälle im Golf und die stockenden Gespräche schicken den Ölpreis wieder Richtung 95 $ (Brent).Nvidia sorgt mit dem Einstieg in den Markt für Windows-Laptops für zusätzliche Dynamik und erhöht damit den Wettbewerbsdruck auf Intel und AMD. Die Futures auf den Nasdaq 100 legten daraufhin um 0,6 % zu. Auch SoftBank profitierte deutlich: Die Aktie sprang zeitweise um 11 % nach oben. Der Konzern ist unter anderem an Arm Holdings und dem ChatGPT-Entwickler OpenAI beteiligt und steuert damit auf den Titel des wertvollsten Unternehmens Japans zu.Besonders eindrucksvoll ist die Entwicklung im Halbleitersektor. Der Philadelphia Semiconductor Index, kurz SOX, steuert nach einem Plus von 69 % in den vergangenen zwei Monaten auf sein bestes Quartal aller Zeiten zu. Chipwerte sind mit großem Abstand der stärkste Sektor im S&P 500 in diesem Jahr. Micron Technology hat sich im Jahresverlauf mehr als verdreifacht, SK Hynix liegt rund 260 % im Plus und Samsung Electronics kommt auf einen Anstieg von mehr als 180 %. Ähnlich lief es bei der japanischen Kioxia, die heute um 9 % zulegt. Wir hatten diese Story vor drei Wochen im Aktionärsbrief dargelegt.Die Börse spielt die KI-Infrastruktur weiterhin mit maximaler Konsequenz - droht aber markttechnisch nun zu überhitzen.Bei den Einzelwerten steht eine größere Übernahme im Fokus: Berkshire Hathaway will Taylor Morrison Home für rund 6,8 Mrd. Dollar in bar übernehmen. Es wäre der erste größere Zukauf unter CEO Greg Abel und wird als Vertrauenssignal für den US-Häusermarkt gewertet.Draus resultieren intressante Crossreads zu anderen Häuserbauern.In Südkorea stieg LG Electronics bereits den zweiten Handelstag in Folge um das Tageslimit von 30 %, nachdem Berichte über ein Treffen zwischen LG-Chef Koo Kwang-mo und Nvidia-Chef Jensen Huang am 5. Juni die Fantasie befeuerten. HSBC wiederum will das schwächelnde Investmentbanking-Geschäft in Hongkong neu beleben.Ich wünsche einen guten Wochenstart in die erste Juni-Woche.Ihr Volker SchulzRedaktionsleiterBernecker-Redaktion