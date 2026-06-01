Paris (ots) -Die internationale Beratungs- und Technologiegruppe Magellan Partners gibt die Übernahme des Geschäftsbereichs "Mobility and e-transactional Services" (MeTS) sowie der Digital-Banking-Aktivitäten des Payment Service Providers Worldline bekannt. MeTS-Lösungen spielen in Deutschland unter anderem im Gesundheitswesen und im ÖPNV eine zentrale Rolle. Vor dem Hintergrund, dass KI die Grenzen zwischen Beratung und Technologie aufbricht, entsteht mit der Übernahme ein internationaler Akteur mit der in Europa einzigartigen Fähigkeit, entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu agieren: von der Beratung über die Konzeption und den 24/7-Betrieb maßgeschneiderter, souveräner digitaler Lösungen bis hin zur Implementierung marktführender Technologieplattformen. Die Gruppe führt mit "Magellan" eine einheitliche Marke ein. Unterstützt von 6.700 Mitarbeitern in 13 Ländern wird sie zu einem führenden europäischen Player, der Kunden aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor von der Strategie bis zur Umsetzung begleiten kann."Als wir Magellan 2008 gründeten, war die Verschmelzung von Beratung und Technologie ein Wagnis. Heute ist sie zum Marktstandard geworden. Magellan vollzieht einen entscheidenden Schritt, um Unternehmen bei der Bewältigung der Komplexität der aktuellen Veränderungen zu unterstützen - seien diese strategischer, operativer, gesellschaftlicher, ökologischer oder technologischer Natur. Wir sind sehr stolz darauf, die Teams von MeTS in der Gruppe willkommen zu heißen, um unser Modell zu vervollständigen und unseren Kunden - sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor - eine umfassende Beherrschung der Wertschöpfungskette zu bieten, die maßgeschneiderte und souveräne Lösungen umfasst", erklärt Didier Zeitoun, Mitbegründer und Präsident der Magellan-Gruppe."Mit diesem neuen Angebot verschafft sich Magellan die Mittel, um zu einem führenden Akteur im öffentlichen Sektor und im Gesundheitswesen in Europa zu werden. Unsere Einzigartigkeit beruht in erster Linie auf einer fundierten Kenntnis der jeweiligen Fachbereiche - der Verwaltung, der Sozial- und Gesundheitsdienstleister -, die wir in den Dienst der großen Herausforderungen der Staaten stellen: schnelle Transformation, Verwaltungsvereinfachung, Verbesserung der Nutzerbeziehungen, digitale Souveränität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Bedrohungen. Es ist diese Branchenexpertise, verbunden mit unserem technologischen Know-how und unserer Umsetzungsstärke, die es uns ermöglicht, diesen Akteuren das erforderliche Maß an Vertrauen, Kontinuität, Souveränität und Leistungsfähigkeit zu bieten", fügt Michel Hatiez, Mitbegründer und Geschäftsführer von Magellan, hinzu.Caroline Jéséquel, Geschäftsführerin von MeTS, wird Geschäftsführerin von Magellan und erläutert die strategischen Hintergründe dieser Übernahme: "Die Integration der Aktivitäten von MeTS in die Gruppe katapultiert Magellan an die Spitze der organisatorischen Transformationen und schafft einen unabhängigen, multidisziplinären Akteur, der in Europa einzigartig ist, da er ein breites Spektrum von der Beratung bis hin zur operativen Umsetzung abdeckt. Im Zeitalter von KI, Unabhängigkeit und digitaler Souveränität benötigen sowohl öffentliche als auch private Organisationen mehr denn je einen vertrauenswürdigen europäischen Akteur, der Business und Tech, Vision und Umsetzung eng miteinander verbindet. Vor dem Hintergrund eines historischen und rasanten Wandels ist Magellan in der Lage, unsere Kunden bei der Bewältigung dieser beispiellosen Herausforderungen zu unterstützen - von der strategischen und technologischen Beratung über die Integration von Plattformen bis hin zur Implementierung und dem 24/7-Betrieb sensibler digitaler Lösungen in hochsicheren und souveränen Umgebungen. Die Gründung unserer neuen Gruppe ist eine großartige Gelegenheit, unseren Kunden und Mitarbeitern noch mehr Mehrwert zu bieten."Die Übernahme von MeTS: ein Zeichen für den KI-bedingten Wandel in der Beratungs- und Tech-BrancheDie Übernahme von MeTS beschleunigt einen grundlegenden Wandel: Unternehmen und Organisationen - seien es große Privatunternehmen, mittelständische Unternehmen, KMU oder öffentliche Einrichtungen - suchen nicht mehr nur nach einer Beratungsfirma oder einem Technologieintegrator, sondern nach einem Partner, der strategische Vision, technologisches Know-how und konkrete Umsetzung miteinander verbinden kann, um ihre digitale, organisatorische und nachhaltige Transformation durchgängig zu steuern. In einem durch KI veränderten Markt wird diese Kontinuität zwischen Beratung, Technologie und Umsetzung entscheidend.Magellan zeichnet sich gerade durch dieses integrierte Modell aus. Die Gruppe vereint unter einem Dach die Beratung (Branchenberatung, Sektorberatung und IT-Beratung), die Beherrschung der großen Marktplattformen (Microsoft, Salesforce, ServiceNow, Pega, SAP, AWS, Google) sowie die Fähigkeit, maßgeschneiderte und strategische digitale Lösungen für das Kerngeschäft unserer Kunden zu konzipieren, zu entwickeln und rund um die Uhr zu betreiben. Dieses Dreigespann, das nun auf allen Ebenen durch KI ergänzt wird, stellt eine einzigartige und differenzierende Positionierung auf dem europäischen Markt dar.Wichtige Rolle in DeutschlandDie Lösungen von MeTS sind aus dem Alltag von Millionen von Bürgern, Nutzern, Verbrauchern und Patienten in Europa nicht mehr wegzudenken, auch in Deutschland: Ob bei der Gesundheitskarte, dem E-Rezept, der elektronischen Patientenakte, bei vielen ÖPNV-Fahrkartensystemen und dem Deutschlandticket laufen sie - meist im Hintergrund - mit. Maßgeblich beteiligt sind sie hier zudem unter anderem bei digitalen Bürgerservice-Angeboten, der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge und Flotten- und Tankkartensystemen.In Deutschland ist Magellan mit der Übernahme von MeTS an sechs Standorten vertreten: ein bereits vorher zum Unternehmen gehörender Standort in München sowie fünf ehemalige MeTS-Standorte in Aachen, Böblingen, Konstanz, Ratingen und Flintbek (bei Kiel). Der Umsatz von Magellan in Deutschland liegt inklusive MeTS bei rund 50 Millionen Euro. Die Schlüsselbranchen in Deutschland sind verarbeitendes Gewerbe und Gesundheitswesen.Die neue Gruppe ist in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden zu konzipieren, zu realisieren und zu betreiben, kann sich aber auch auf ihr Portfolio an sofort einsatzbereiten Standard-Softwarelösungen stützen. Diese Softwarelösungen sind für den großflächigen Einsatz und Betrieb konzipiert und decken strategische Bereiche wie Omnichannel-Interaktionen (mit der CX Suite), Mobilität und Verkehr (E-Ticketing, Mobility-as-a-Service, Open Payment), Vertrauensdienste (Digital Workplace, digitaler Pass), Personalwesen, Immobilien sowie Nachhaltigkeit ab und verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel: die Vereinfachung und Sicherung der kritischen Abläufe von Unternehmen.Magellan ergänzt somit sein Beratungs- und Technologie-Transformationsmodell durch Software-Assets, die die Umsetzung digitaler Customer Journeys bereichern und beschleunigen, die Benutzererfahrung optimieren und die Implementierung in großem Maßstab absichern. Diese Fähigkeit, Fachwissen, Plattformen, Software und Umsetzung miteinander zu verbinden, stellt einen weiteren Wettbewerbsvorteil für die Gruppe dar.Eine einheitliche Marke, um das Wachstum voranzutreibenMit der strategischen Übernahme erreicht Magellan eine neue Dimension. Die Gruppe verdoppelt ihre Größe und strebt für 2026 einen Umsatz von 900 Millionen Euro an, davon 25 Prozent im Ausland, und baut ihre Präsenz in Europa mit Niederlassungen in 13 Ländern, davon 10 in Europa, deutlich aus.Dieser Aufschwung geht mit einer wichtigen strategischen Entscheidung einher: der Zusammenführung aller Konzerngesellschaften und Geschäftsbereiche von MeTS unter einer einzigen Marke, Magellan. Diese Vereinfachung bietet den Kunden einen zentralen Anlaufpunkt und unterstützt ein klares Ziel: die Schaffung einer integrierten europäischen Plattform für Beratung, Technologie und "native KI", die in der Lage ist, Strategie, Implementierung und Betrieb digitaler Lösungen mit gleicher Intensität voranzutreiben.KI als Beschleuniger des Magellan-ModellsKI verändert Prozesse, Organisationen, Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle grundlegend. Sie ist mehr als nur eine technologische Entwicklung - sie stellt eine echte organisatorische Revolution dar, die bereits jetzt die Art und Weise neu definiert, wie Unternehmen und öffentliche Akteure Entscheidungen treffen, agieren und mit ihren Kunden, Nutzern oder Patienten interagieren. In diesem Zusammenhang kommt das Modell von Magellan voll zur Geltung: die Verknüpfung von Strategie, Geschäftsbereichen, Technologie, Daten und operativer Umsetzung innerhalb eines einzigen Wertversprechens.Im Zentrum des Modells von Magellan steht die KI (generativ, agentenbasiert oder autonom), die nun in alle Aktivitäten der Gruppe integriert ist, von der Beratung bis hin zu kritischen Betriebsabläufen. Diese Transformation erfordert völlig neue Kompetenzen für Unternehmen, die Magellan gezielt entwickelt und verkörpert: die Konzeption und Orchestrierung von Multi-Agenten-Systemen, die Steuerung autonomer Entscheidungsschleifen und die Steuerung von KI in der Produktion.So begleitet Magellan seine Kunden von der Definition der Anwendungsfälle bis hin zur konkreten Integration der KI in Kerngeschäfte, Plattformen und Abläufe, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, komplexe Prozesse zu automatisieren, KI-Agenten zu koordinieren und neue Dienste in großem Maßstab bereitzustellen. KI ist mehr als nur ein Innovationsthema: Durch die Kombination von menschlichem Fachwissen, Spitzentechnologien und sicheren Umgebungen macht die Gruppe KI zu einem direkten Hebel für Leistungssteigerung und operative Transformation.Souveränität, Public Cloud oder beides: dieselbe Fähigkeit zur Umsetzung im großen Maßstab, angepasst an unterschiedliche strategische GeschäftsanforderungenIn einem globalen Kontext, in dem die Anforderungen an Sicherheit, Ausfallsicherheit und Datenkontrolle immer strenger werden, verfügt Magellan über eine seltene Fähigkeit: in souveränen Umgebungen zu agieren, wenn die strategischen, geschäftlichen oder regulatorischen Vorgaben von Unternehmen und Organisationen dies erfordern, aber auch in Public-Cloud-Umgebungen, wenn dies gerechtfertigt ist. Von der Public Cloud bis hin zu den sensibelsten Infrastrukturen deckt die Gruppe somit das gesamte Spektrum ab.Diese Fähigkeit zeigt sich insbesondere in einer anerkannten Expertise in den anspruchsvollsten souveränen Umgebungen. Magellan gehört zu den wenigen französischen Akteuren, die über die SecNumCloud-Zertifizierung (ANSSI) für ihre eigene souveräne Cloud verfügen, und zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, maßgeschneiderte Lösungen in seiner souveränen Cloud zu konzipieren, zu entwickeln und rund um die Uhr zu betreiben. Souveränität stellt für Magellan somit einen starken Wettbewerbsvorteil dar, eingebettet in ein umfassenderes Modell aus Leistung und Umsetzung.Eine unabhängige Gruppe mit unternehmerischer DNADie Gründer und 300 Führungskräfte der Magellan-Gruppe halten eine sehr große Mehrheit des Kapitals, was echte Entscheidungsfreiheit und eine bewahrte unternehmerische Kultur gewährleistet. Dieses Führungsmodell verbindet die Stärke eines großen internationalen Konzerns mit der Flexibilität eines Unternehmens von überschaubarer Größe.Magellans Ambitionen werden seit 2025 von seinem Finanzpartner ICG unterstützt. Die Gruppe Crédit Agricole (via IDIA Capital Investissement, GSO Capital und PG Développement) und BNP Paribas (BNPP Agility), die beiden langjährigen Banken der Gruppe, sowie Capza (Teil der BNP Paribas Asset Management Alts-Gruppe) beteiligen sich im Rahmen dieser Transaktion am Kapital des neuen Unternehmens.Berater von Magellan:- Edmond de Rothschild- Lazard- Alvarez & Marsal- Oderis- BCG- SEGIF- Mayer Brown- 8 Advisory- Archers- Pragma Partners- Tactics- Latham & WatkinsÜber MagellanMagellan ist eine internationale Beratungs- und Technologiegruppe, die 2008 aus einer Überzeugung heraus gegründet wurde: Die ehrgeizigsten Transformationen gelingen nur, wenn Beratung und Technologie Hand in Hand gehen. Mit 6.700 Experten in 13 Ländern begleitet die Gruppe Unternehmen, KMU, mittelständische Unternehmen, Großkunden und öffentliche Organisationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von der Festlegung der strategischen Roadmap bis zur Implementierung maßgeschneiderter und souveräner digitaler Lösungen. Darüber hinaus ist die Gruppe Partner der großen SaaS-Plattformen auf dem Markt (Microsoft, Salesforce, ServiceNow, AWS, Pega, Google). Mit einem geschätzten Umsatz von 900 Mio. Euro im Jahr 2026 setzt sich die Gruppe entschlossen für die Integration künstlicher Intelligenz im Dienste von Leistung und Vertrauen ein und unterstützt ihre Kunden dabei, das volle Potenzial der KI auszuschöpfen - von der Datenstrategie bis zur Orchestrierung von KI-Agenten in Geschäftsprozessen.Beschäftigte: 6,700Umsatz 2026: 900 Millionen EuroStandorte: 13 Länder (10 in Europa)Mehr über Magellan:Website (https://www.magellan-partners.eu/en/)LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/magellan-partners-think-create-digitize/posts/?feedView=all)Pressekontakt:Industrie-Contact AGErik Biewendterik.biewendt@industrie-contact.comT. +49 40 899 666 14Original-Content von: Magellan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182646/6285378