Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 01
[01.06.26]
TABULA ICAV
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|NET Asset Value
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|119,844.00
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|Ex Dividend Date
|29.05.26
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