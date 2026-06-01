DJ Deutscher Einzelhandel verbucht reales Umsatzminus im April

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben sich im April verhalten entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze real um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten ein Minus von 0,5 Prozent erwartet. Nominal gab es einen Zuwachs von 0,3 Prozent. Für den März wurde der monatliche Rückgang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse auf real 0,3 Prozent (zunächst: minus 2,0 Prozent) korrigiert, während die nominalen Umsätze um 0,3 Prozent (zunächst: minus 1,5 Prozent) zulegten.

Auf Jahressicht lagen die Umsätze im April preisbereinigt um 0,3 Prozent niedriger, während sie nominal um 1,4 Prozent stiegen. Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen häufig größeren Revisionen.

"Auffällig war im April 2026 die Entwicklung der Umsätze der Tankstellen infolge des Kriegs im Nahen Osten: Nach Kalender- und Saisonbereinigung sanken die Umsätze real um 4,0 Prozent und nominal um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat", erklärten die Statistiker. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichneten die realen Umsätze einen Rückgang von 10,4 Prozent, wohingegen die nominalen Umsätze um 7,6 Prozent stiegen. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im April gegenüber dem Vormonat real um 3,2 Prozent und nominal um 3,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von 0,1 Prozent und einen nominalen Anstieg von 1,4 Prozent.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im April gegenüber dem Vormonat real um 2,2 Prozent und nominal um 2,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der reale Umsatz einen Rückgang von 0,2 Prozent, wohingegen der nominale Umsatz um 1,2 Prozent stieg.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im April gegenüber dem Vormonat ein Umsatzminus von real 4,7 Prozent und nominal 4,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 0,4 Prozent und nominal um 1,1 Prozent.

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June 01, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)

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