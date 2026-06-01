Langenfeld (ots) -Anlässlich des Weltblutspendetags am 14. Juni startet die Octapharma Plasma erstmals einen eigenen bundesweiten AktionsMONAT zur Blutspende. Unter dem Motto "Im Juni ist jeder Tag Blutspendetag" möchte das Unternehmen Menschen in ganz Deutschland dazu ermutigen, noch vor Beginn der Sommerferien Blut zu spenden - unabhängig davon, bei welcher Organisation oder in welchem Spendezentrum dies geschieht. Hintergrund der Aktion ist der saisonale Rückgang von Blutspenden während der Ferienzeit bei gleichzeitig konstant hohem Bedarf in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen."Ein Tag ist uns zu wenig. Mit unserer Juni-Aktion möchten wir bundesweit dazu ermutigen, Blut zu spenden - dort, wo es für jeden Einzelnen am einfachsten möglich ist", erklärt Hubert Franzaring, Geschäftsführer der Octapharma Plasma GmbH. "Eine Blutspende bedeutet nur einen kleinen Aufwand für den einzelnen Menschen - für Patientinnen und Patienten kann sie jedoch eine riesige Chance auf Gesundheit, Hoffnung und Leben sein. Entscheidend ist nicht, wo gespendet wird - entscheidend ist, dass gespendet wird."Blutspenden werden im Sommer besonders knappErfahrungsgemäß werden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden pro Tag benötigt. Gleichzeitig spenden nur etwa drei Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut. Besonders in den Sommermonaten gehen die Spendenzahlen vielerorts deutlich zurück - regional teils um bis zu 20 Prozent. Gründe dafür sind unter anderem Ferienzeiten, Reisen und hohe Temperaturen. Für Kliniken und Rettungsdienste kann dies schnell zu einer angespannten Versorgungslage führen.Blutkonserven werden ständig benötigt - unter anderem für Menschen nach schweren Unfällen, während Krebstherapien, bei komplizierten Operationen oder zur Versorgung von Frühgeborenen. Da Blut nicht künstlich hergestellt werden kann, bleibt jede einzelne Spende unverzichtbar. Zudem sind viele Blutpräparate nur wenige Tage haltbar, weshalb kontinuierliche Spenden notwendig sind, um die Versorgung sicherzustellen.Kleine Geste mit großer WirkungBlutspenden sind unkompliziert und nehmen nur wenig Zeit in Anspruch. Gesunde Erwachsene ab 18 Jahren können in der Regel spenden und damit einen direkten Beitrag leisten, Leben zu retten. Bereits eine einzelne Blutspende kann mehreren Patientinnen und Patienten helfen und für Betroffene zur lebenswichtigen Chance werden.Bundesweiter Appell über die eigenen Standorte hinausAls Unternehmen mit bundesweit 21 Spendezentren erlebt Octapharma Plasma täglich, wie essenziell freiwillige Spenden für das Gesundheitssystem sind. An sieben Standorten der Octapharma Plasma kann neben Plasma auch Vollblut gespendet werden. Mit dem Aktionsmonat möchte das Unternehmen aber nicht nur die eigenen Spenderinnen und Spender erreichen, sondern ein bundesweites Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gemeinschaftliches Engagement setzen. Hubert Franzaring: "Jede zusätzliche Blutspende hilft, die medizinische Versorgung während der Sommermonate stabil zu halten, Engpässe in Kliniken zu verhindern und lebenswichtige Behandlungen noch besser abzusichern."Sämtliche Vollblutspenden aus den Spendezentren der Octapharma Plasma werden am Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) in Bad Oeynhausen weiterverarbeitet und kommen sowohl Patientinnen und Patienten des Zentrums als auch anderen Krankenhäusern in der Region zugute. Die langjährige Kooperation sorgt dafür, dass die Spenden unmittelbar dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden - bei Patientinnen und Patienten in lebenswichtigen Behandlungssituationen.Informationen zu Blutspendemöglichkeiten in den Spendezentren der Octapharma Plasma gibt es hier: www.octapharmaplasma.deWeitere Anlaufstellen zur Blutspende finden sich auf der Website des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit unter: https://www.blutspenden.de/blutspendediensteÜber Octapharma PlasmaDie Octapharma Plasma GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Octapharma AG, einem weltweit tätigen familiengeführten Unternehmen mit Hauptsitz in Lachen / Schweiz. Die Octapharma mit insgesamt über 11.000 Mitarbeitenden ist auf die Gewinnung und Verarbeitung von Blutplasma zur Herstellung lebensrettender Medikamente im Bereich Hämophilie, Immunologie und Intensivmedizin spezialisiert. Octapharma stellt seine Produkte in 118 Ländern bereit und betreibt weltweit rund 200 Spendezentren, davon 21 allein in Deutschland. Die Octapharma Plasma GmbH mit Hauptsitz in Langenfeld beschäftigt über 600 Mitarbeitende. Gemeinsam mit ihren Spenderinnen und Spendern trägt sie seit mehr als 20 Jahren dazu bei, Deutschland und Europa mit Plasmaprodukten zu versorgen. So können viele Krankheiten behandelt, Organtransplantationen durchgeführt und Unfallopfer gerettet werden. Da Blut und Plasma nicht künstlich hergestellt werden können, bleiben Blut- und Plasmaspenden für die moderne Medizin auch in Zukunft lebenswichtig. Mehr unter www.octapharmaplasma.dePressekontakt:Angela Recino Bewegte KommunikationTel.: +49 (0)2241 02007011E-Mail: a.recino@bewegtkommunikation.dehttps://www.bewegtkommunikation.deOriginal-Content von: Octapharma Plasma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174962/6285397