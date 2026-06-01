Potsdam (ots) -Dr. Mark Galeotti vom University College London, hält am 23.06.26 im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) einen Abendvortrag mit dem Titel: "Autocracy vs. Technocracy: explaining the Ukraine war through Russian politics and history". Im Anschluss findet eine Diskussion mit Prof. Dr. Gwendolyn Sasse von der Humboldt-Universität Berlin statt.Geschichte und Gegenwart betrachtenIn seinem Vortrag wird Mark Galeotti (UCL School of Slavonic & East European Studies) zentrale Aspekte russischer Militär- und Sicherheitskultur beleuchten und deren Bedeutung für gegenwärtige Konflikte und strategische Entscheidungen diskutieren. Der Vortrag bietet die Gelegenheit, die langfristigen Strukturen russischer Militärpolitik in ihren historischen und aktuellen Dimensionen zu reflektieren und in einen breiteren sicherheitspolitischen Kontext einzuordnen. Im Anschluss an den Vortrag folgt ein Gespräch des Referenten mit der wissenschaftlichen Direktorin des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) und Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin, Gwendolyn Sasse. Sie wird die angesprochenen Themen in einen breiteren politikwissenschaftlichen Kontext einordnen. Schließlich besteht im Rahmen einer offenen Diskussion die Möglichkeit für Fragen aus dem Publikum.Mark GaleottiDr. Mark Galeotti ist ein profunder und profilierter Analyst der russischen Streitkräfte, Sicherheitsapparate und strategischen Kultur. In seinen wissenschaftlichen Publikationen und Vorträgen beschäftigt er sich mit der Entwicklung russischer Militärpolitik, der Rolle von Geheimdiensten sowie mit den historischen Kontinuitäten russischer Sicherheitsvorstellungen. Seine Arbeiten verbinden die geschichtswissenschaftliche Perspektive mit gegenwartsbezogener Analyse und tragen wesentlich zum Verständnis aktueller sicherheitspolitischer Entwicklungen in Russland und darüber hinaus bei. Mit seinem Podcast "In Moscow's Shadows", in dem er regelmäßig aktuelle Entwicklungen der russischen Politik und Sicherheitskultur einordnet, erreicht er ein breites, internationales Publikum.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sie auf unserer Website (https://zms.bundeswehr.de/de/aktuelles/veranstaltungen/marc-galeotti-autocracy-vs-technocracy-explaining-ukraine-war-6105974).Pressekontakt:Oberstleutnant Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitTelefon: 0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/6285395