Bad Nenndorf (ots) -Ab dem 3. Juni, 20:35 Uhr, im KiKA und in der ARD-Mediathek: ehrensache - Die DLRG-Jugend, eine 12-teilige Kinder-Dokureihe über junge Menschen in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Die Serie begleitet Adrian, Johanna, Ann-Berit und Janne in ihrem Ehrenamt und bei ihren Erfahrungen im Verband. Die vier Protagonist*innen stehen dabei stellvertretend für die über 380.000 Mitglieder der DLRG-Jugend.Die Serie richtet sich in kurzweiligen Folgen an ein junges Publikum: Vier Protagonist*innen zwischen 15 und 18 Jahren zeigen ihr Engagement in DLRG und DLRG-Jugend entlang episodischer Handlungsstränge. Kinder- und Jugendverbandsarbeit, Rettungssport und Wettkämpfe, Rettungsschwimmen im Wasserrettungsdienst an der Küste, das Ablegen des Rettungsschwimmabzeichens und die Schwimmausbildung bilden die thematischen Schwerpunkte."Die zwölf Folgen zeigen, dass die DLRG-Jugend mehr ist als Schwimmen und Retten: Wir schaffen Räume, in denen sich Kinder und Jugendliche zu selbstbewussten und verantwortlichen Persönlichkeiten entwickeln können. Alle, die wollen, finden in DLRG und DLRG-Jugend ihr Ehrenamt, ihre Ehrensache", sagt DLRG-Jugend-Bundesvorsitzende Aylin Piontek.Im Zeitraum 3. Juni bis 8. Juli läuft wöchentlich im KiKA eine Doppelfolge ausgestrahlt. An den ersten drei Sendeterminen (3., 10. und 17. Juni) werden jeweils vier Folgen über die ARD-Mediathek, auf kika.de und in der KiKA-App veröffentlicht.Dass in der DLRG und in der DLRG-Jugend junges Engagement gelebt wird, zeigt auch die kontinuierlich steigende Zahl an jungen Mitgliedern in Jugend-Einsatz-Teams (JETs). Mit über 8.900 aktiven jungen Mitgliedern bergen die JETs großes Potenzial für die DLRG.DLRG und DLRG-Jugend ziehen an einem Strang: 2025 wurde mit 10.239 ausgestellten Juniorretter-Abzeichen ein Rekordwert erreicht. Das Abzeichen können Kinder ab zehn Jahren ablegen und damit die Grundlage für die Ausbildung im Rettungsschwimmen legen. Ohne das Engagement junger Menschen könnten sich DLRG und DLRG-Jugend nicht über Wasser halten.Die DLRG-Jugend vereint mehr als 380.000 junge Menschen in mehr als 2.000 Gliederungen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG). Als eigenständiger Kinder- und Jugendverband stellt sie nicht das Schwimmen und Retten ins Zentrum der täglichen Arbeit, sondern die Kinder und Jugendlichen selbst.Achtung Redaktion: Druckfähiges Bildmaterial für die Berichterstattung gibt es im DLRG Medienportal (https://eyebase.bgst.dlrg.de/view/pinRyxswqXC) (Credit: MingaMedia/NDR)Pressekontakt:Martin HolzhauseLeiter DLRG PressestelleTelefon: 05723 955 442Mobil: 0162 175 12 04E-Mail: presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/6285405