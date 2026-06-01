Dortmund (ots) -Der Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit wuchs 2025 stärker als der Markt. Zudem überschritt er erstmals die 5-Milliarden-Euro-Umsatzmarke. Die Beitragseinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft stiegen um 7,3 Prozent (Markt +6,6 Prozent) auf 5,10 Milliarden Euro.Die Ertragslage der Unternehmensgruppe mit den Marken Continentale, EUROPA und Mannheimer bleibt auf hohem Niveau. Aus dem Kapitalanlagebestand von 28,06 Milliarden Euro erzielte der Konzern 2025 ein Kapitalanlageergebnis von 692 Millionen Euro. Das Bruttoergebnis des Verbundes liegt mit 637 Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert. Vom Rohergebnis in Höhe von 587 Millionen Euro fließen 91 Prozent an die Versicherten, unter anderem in Form von Beitragsrückerstattungen. Das Eigenkapital stockte der Konzern im vergangenen Geschäftsjahr um 56 Millionen Euro auf 1,16 Milliarden Euro auf.Hundert Jahre Verlässlichkeit und Vertrauen als FundamentIn diesem Jahr begeht der Verbund ein besonderes Jubiläum: Die Continentale Krankenversicherung a.G. feiert ihren 100. Geburtstag. Der Vorstand sieht den Verbund hundert Jahre nach der Gründung der Muttergesellschaft im Januar 1926 auch langfristig gut gerüstet: "Wir sind als ein Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit gegründet worden und dies auch immer geblieben. So tragen wir Verantwortung über Generationen hinweg - für unsere Mitglieder, Vertriebspartner und Mitarbeitenden", sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Schmitz. "Unsere über Jahrzehnte gewachsene Unternehmenskultur mit Werten wie Verlässlichkeit, Verantwortung und Vertrauen bildet das Fundament für den weiteren gemeinsamen Erfolg, gerade in unsicheren Zeiten wie diesen."Ausgezeichneter Partner für VermittlerWie verlässlich und zukunftsgerichtet der Verbund seinen Vertriebspartnern zur Seite steht, unterstreichen etliche Auszeichnungen. Zum Beispiel würdigte der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) die Continentale in seinem Fairness-Rating für Versicherungsvertreter mit der Gesamtnote "sehr gut".Auch freie Vermittler fühlen sich von der Continentale bestens umsorgt: Beim "AssCompact Award - Maklerservice 2025" sicherte sich die Gesellschaft in der Kategorie "KV & Pflege" wieder den ersten Platz und im Bereich "Private Vorsorge / Biometrie" den dritten Platz.Neuausrichtung der VertriebeUm die Vertriebspartner künftig noch gezielter zu betreuen und Synergien zu nutzen, hat der Verbund 2025 die Maklervertriebe der Continentale und Mannheimer zusammengeführt. Die neue Struktur soll außerdem die Marktposition in der Kompositversicherung schärfen. Des Weiteren will der Verbund seine Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit durch die Bündelung des Ausschließlichkeitsvertriebes seiner Gesellschaften stärken.Starker Arbeitgeber, starke VerantwortungDer Continentale Versicherungsverbund erfreut sich auch als Arbeitgeber hoher Attraktivität. So verlieh ihm der Verein Total E-Quality im Jahr 2025 zum vierten Mal in Folge das Prädikat für Gleichstellung von Frauen und Männern. Er zählt außerdem laut einer aktuellen Studie des Analyse- und Beratungshauses ServiceValue zu den drei besten Ausbildungsbetrieben unter den Versicherern in Deutschland.Im Reputationsranking der Versicherungsbranche des IMWF für das Jahr 2025 verbesserte sich der Verbund maßgeblich auf Platz 4. Überdurchschnittlich gut bewertet wurde er vor allem in den Bereichen Arbeitgeberattraktivität und Nachhaltigkeit.Aspekte der Nachhaltigkeit spielen auch eine zunehmend wichtige Rolle bei der Produktgestaltung und in der Kapitalanlage. Eindrucksvoll sichtbar wird die hohe Bedeutung dieses Themas für das Unternehmen am Direktionsstandort in Dortmund: Der 2025 bezogene Continentale Campus erhielt die Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).Wieder kräftiges Neugeschäft in der KrankenversicherungAuf langfristig ausgerichtetes Handeln legt die vor hundert Jahren gegründete Continentale Krankenversicherung als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit traditionell großen Wert. Ende 2025 weist sie Beitragseinnahmen von 2,09 Milliarden Euro aus; das sind 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch im Neugeschäft konnte sie erneut deutlich zulegen. Der Versichertenbestand nahm um 2,0 Prozent auf 1,3 Millionen Personen zu.Die Angebote des Dortmunder Krankenversicherers überzeugen weiterhin nicht nur Kunden, sondern auch unabhängige Analysten mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Beispielsweise erhielt die Krankenvollversicherung PREMIUM im aktuellen Spezialranking des Handelsblattes in Zusammenarbeit mit der Ratingagentur Franke und Bornberg die Bestnote "exzellent". Die betriebliche Krankenversicherung - ein weiterhin stark wachsendes Zielgruppensegment der Gesellschaft - wurde zuletzt unter anderem vom Euro-Magazin und von Focus Money in Kooperation mit dem Deutschen Finanz Service Institut (DFSI) als beste am Markt ausgezeichnet.Lebensversicherung mit starkem WachstumDas Geschäftsfeld Lebensversicherung konnte der Verbund kräftig ausbauen. Die Sparte legte im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent auf 1,60 Milliarden Euro zu. Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung ist die Continentale Lebensversicherung AG. Sie weist 2025 ein Beitragsplus von 8,6 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro aus. Entsprechend ihrer Strategie, langfristiges Wachstum in erster Linie über laufende Beiträge zu erwirtschaften, ist der Anteil der Einmalbeiträge an den gesamten Beitragseinnahmen mit 12,3 Prozent bei der Continentale relativ gering. Im Markt beläuft sich dieser Anteil Ende 2025 auf 33,3 Prozent.Nach wie vor setzt die Gesellschaft auf eine umfangreiche Produktpalette - mit Fokus auf die Absicherung der Arbeitskraft und die Altersvorsorge. In den maßgeblichen unabhängigen Ratings geht sie regelmäßig als Top-Anbieter hervor. Ihre starke Position in der Altersvorsorge stellte sie zum Beispiel unlängst beim Deutschen Versicherungs-Award unter Beweis, bei dem sie in vier Kategorien Top-3-Platzierungen erreichte.Ihre Schwestergesellschaft EUROPA Lebensversicherung wurde beim gleichen Award zum vierten Mal in Folge zum besten Anbieter in der Altersvorsorge gekürt. Dieser Geschäftsbereich des Kölner Direktversicherers entwickelte sich auch 2025 positiv, insbesondere das Neugeschäft mit fondsgebundenen Rentenversicherungen zog weiter an. Aber auch im Segment Risikolebensversicherungen war die Nachfrage höher als im Vorjahr, sie konnte die natürlichen Abläufe allerdings nicht vollständig ausgleichen. So reduzierten sich die Beitragseinnahmen der EUROPA Lebensversicherung 2025 geringfügig auf 338 Millionen Euro.Beitragssteigerungen in der Schaden- und UnfallversicherungDie drei Schaden- und Unfallversicherer des Continentale Versicherungsverbundes erzielten insgesamt einen Anstieg der Beitragseinnahmen von 5,5 Prozent auf 1,40 Milliarden Euro.Am kräftigsten legten die Beitragseinnahmen des Serviceversicherers Continentale Sachversicherung AG zu. Sie erhöhten sich um 9,3 Prozent auf 692 Millionen Euro. Die deutliche Zunahme resultiert wie im Markt auch aus Tarifanhebungen in der Kraftfahrtversicherung. Zudem wuchs insgesamt der Versicherungsbestand der Gesellschaft.Die EUROPA Versicherung verbuchte den stärksten Beitragszuwachs ebenfalls in der Sparte Kraftfahrt. Die gesamten Beitragseinnahmen des Direktversicherers stiegen insgesamt um 7,3 Prozent auf 240 Millionen Euro.Dagegen gingen die Beitragseinnahmen der Mannheimer Versicherung um 0,5 Prozent auf 470 Millionen Euro zurück. Erhebliche Beitragssteigerungen ergaben sich auch hier im Versicherungszweig Kraftfahrt. Einen Beitragssprung verzeichnetet der Zielgruppenversicherer darüber hinaus bei seinen Markenprodukten, wie zum Beispiel BELMOT für Oldtimerbesitzer. Beitragsrückgänge ergaben sich aufgrund von Bestandssanierungen, die im Gegenzug zu einer erheblichen Verbesserung der Schaden-Kosten-Quoten in den betreffenden Sparten führten.So entwickelte sich die Schaden-Kosten-Quote der drei Sachversicherer insgesamt erfreulich. Sie sank gegenüber dem Vorjahr um fast 10 Prozentpunkte auf 91,6 Prozent.Weiterhin heben sich die drei Sachgesellschaften auch in Ratings positiv von anderen Marktteilnehmern ab. Zum Beispiel erhielt die Rechtsschutzversicherung ConJure der Continentale Anfang 2026 das Prädikat "Fairste Konditionen" in einer Studie von ServiceValue in Zusammenarbeit mit Focus Money. In einer weiteren Fairness-Studie dieser Kooperationspartner schnitt die Mannheimer 2025 wieder durchgängig mit Spitzenbewertungen wie "Fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis" ab. Die EUROPA überzeugte im vergangenen Jahr unter anderem Stiftung Warentest, ihre Kfz-Versicherung bekam die Bestnote "Beitragsniveau: Weit besser als der Durchschnitt".Über den Continentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitIm Continentale Versicherungsverbund haben sich starke Partner zusammengeschlossen: Die Continentale Versicherung bietet privaten und gewerblichen Kunden modernen Schutz aus einer Hand. Die Mannheimer Versicherung AG ist auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Privatkunden und das mittelständische Gewerbe spezialisiert. Abgerundet wird das Angebot durch die Direktversicherer EUROPA Versicherungen.Das Handeln des Verbundes ist geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Muttergesellschaft ist die Continentale Krankenversicherung a.G., die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen begeht. Im Mittelpunkt stehen für die Unternehmen die Bedürfnisse der Versicherten, Vertriebspartner und Mitarbeitenden. Oberster Grundsatz ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/6285404