DAX Prognose für Montag, 01.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.177 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index bewegte sich bis zum Mittag in einer engen Box seitwärts. Die Bullen konnten den moderaten Rücksetzer am Nachmittag zwar stabilisieren, haben es aber nicht vermocht, den DAX aufwärtszuschieben. Erst am späten Nachmittag kam etwas Kaufinteresse auf, der DAX schaffte es im Zuge dessen über die 25.200 Punkte-Marke zu laufen, konnte sich dort aber nicht festsetzen. Es ging bis zum Xetra Schluss wieder an die 25.100 Punkte-Marke zurück. Zum Wochenschluss konnte der DAX kleinen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen weiter ab. Der DAX ging bei 25.054 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX aktuell an einer wichtigen Entscheidungszone Der DAX bewegt sich unmittelbar im Bereich der SMA20 und SMA50 im Stundenchart. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken könnte den Weg in Richtung 25.410 Punkte und darüber hinaus zum Allzeithoch ebnen. Scheitert der Index erneut, droht ein Rücksetzer in Richtung 25.000 Punkte.

Der DAX bewegt sich unmittelbar im Bereich der SMA20 und SMA50 im Stundenchart. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken könnte den Weg in Richtung 25.410 Punkte und darüber hinaus zum Allzeithoch ebnen. Scheitert der Index erneut, droht ein Rücksetzer in Richtung 25.000 Punkte. Aufwärtspotenzial bleibt intakt, muss aber bestätigt werden Im 4-Stunden-Chart ist das übergeordnete Bild weiterhin konstruktiv. Voraussetzung für neue Hochs ist jedoch eine Rückeroberung der SMA20 bei rund 25.151 Punkten sowie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 25.410/420 Punkten.

Im 4-Stunden-Chart ist das übergeordnete Bild weiterhin konstruktiv. Voraussetzung für neue Hochs ist jedoch eine Rückeroberung der SMA20 bei rund 25.151 Punkten sowie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 25.410/420 Punkten. Leicht positive Tagesprognose trotz erhöhter Rückschlagrisiken Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - für das bullische Szenario bleibt die DAX Prognose leicht positiv. Gleichzeitig sollten Anleger die Unterstützungszone um 24.980 Punkte im Blick behalten, da ein Bruch dieser Marke das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben würde.

Der DAX startete am Freitag bei 25.177 Punkten in den vorbörslichen Handel. Über weite Strecken des Tages bewegte sich der deutsche Leitindex in einer engen Handelsspanne. Nach einem moderaten Rücksetzer am Nachmittag konnten die Käufer den Markt zwar stabilisieren, nachhaltige Aufwärtsimpulse blieben jedoch zunächst aus.

Erst zum späten Nachmittag nahm das Kaufinteresse wieder zu. Der DAX stieg kurzfristig über die Marke von 25.200 Punkten, konnte dieses Niveau jedoch nicht verteidigen. Bis zum Xetra-Schluss fiel der Index wieder in Richtung 25.100 Punkte zurück.

Der Xetra-Handel endete bei 25.105 Punkten, während der DAX den Wochenhandel bei 25.054 Punkten abschloss.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Werten gehörten:

SAP (+3,20 %)

Scout24 (+3,14 %)

Zalando (+3,06 %)

Am Ende der Gewinnerliste standen:

Bayer (-3,64 %)

Beiersdorf (-2,79 %)

Symrise (-2,56 %)...

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