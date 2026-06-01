Große KI-Modelle wie ChatGPT verbrauchen so viel Strom wie ganze Länder. Trotzdem werben Tech-Konzerne mit grünen Versprechen. Was steckt wirklich dahinter? Umweltverbände und NGOs haben den großen KI-Unternehmen vorgeworfen, die Klimafolgen ihrer Anwendungen schönzurechnen. Technologiekonzerne rechtfertigten den enormen Energiehunger ihrer neuen Rechenzentren oft mit dem Argument, Künstliche Intelligenz sei ein entscheidendes Werkzeug zur Bewältigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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