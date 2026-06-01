© Foto: Dall-EMassive ETF-Abflüsse belasten Bitcoin und den Kryptomarkt, während Hyperliquid überraschend gegen den Negativtrend ankämpft.Der Kryptomarkt beginnt die neue Handelswoche mit deutlichen Verlusten. Bitcoin notiert am Montagmorgen bei 73.180 US-Dollar und verliert damit 0,95 Prozent. Ethereum fällt um 1,78 Prozent auf 1.989 US-Dollar und rutscht damit erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar. XRP gibt um rund 2 Prozent auf 1,31 US-Dollar nach. Besonders hart trifft es jedoch BNB, der mit einem Minus von 5,6 Prozent die schwächste Entwicklung unter den größten Kryptowährungen verzeichnet. Ausnahme bei den Abflüssen bleibt Hyperliquid mit 5,5 Prozent Kursplus, womit sich …Den vollständigen Artikel lesen
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