Adrian Schmidt war mit KÄPSELE zweimal im Finale des Jungmakler Awards und hat sich ein breit aufgestelltes Beraterteam aufgebaut. In seiner Kolumne beleuchtet er spannende Themen der Maklerbranche aus der Perspektive eines Jungmaklers. Ein Artikel von Adrian Schmidt, Geschäftsführer von KÄPSELEVielleicht bin ich etwas dramatisch, aber ich habe das Gefühl, das Altersvorsorgedepot wird die Branche, wie wir sie kennen, auslöschen.Ein großer Teil junger Vertriebe basiert auf der Beratung rund um Altersvorsorge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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