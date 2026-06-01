Wien (ots) -Lavant-Veranstaltungen im JuniBei der Verleihung des Christine Lavant Preis, der am 3. Oktober 2021 an die österreichische Schriftstellerin Maja Haderlap vergeben wurde, war die Schauspielerin Isabel Karajan zu Gast.Isabel Karajan las einen Brief, den Christine Lavant Mitte Juli 1958 an den Komponisten Gerhard Lampersberg geschrieben hatte. Es folgte ein Ausschnitt aus der Erzählung "Das Wechselbälgchen". Anschließend waren fünf Gedichte der Dichterin zu hören.Die Musik zu dieser Lesung stammt von dem Duo Bartolomey-Bittmann, das sind Matthias Bartolomey, Violoncello und Klemens Bittmann, Violine.Den Podcast LAVANT HÖREN finden Sie auf der Homepage www.christine-lavant.com unter "Der Podcast" und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer und Pocketcasts.Weitere Lavant-Veranstaltungen im Juni 2026Ab 3. Juni wird das Biodram von Daniel Pascal "Du bist mir jetzt schon der Himmel und die Erde" nach dem großen Erfolg in 2025 im Heunburg-Theater Völkermarkt wiederaufgenommen.Mehr dazu auf www.heunburgtheater.atAm 8. Juni lädt die Internationale Christine Lavant Gesellschaft Ihre Mitglieder, deren Freundinnen und Freunde, sowie alle Lavant-Begeisterte zu einem außergewöhnlichen Lavant-Abend: Arnold Mettnitzer und Edgar Unterkirchner verwandeln unter dem Titel "Diese Welt brennt", das G'wölb im Pfarrwirt in Heiligenstadt zu einem Veranstaltungsort mit lyrischer Kraft und musikalischer Intensität. Bis spätestens 5. Juni für kostenlosen Eintritt anmelden unter +43-1-961828233 oder office@christine-lavant.comAm 13. Juni wird die Heunburg in Völkermarkt mit "Diese Welt brennt" zur Bühne für Christine Lavant, Arnold Mettnitzer und Edgar Unterkirchner - mehr dazu auf www.heunburgtheater.at sowie auf www.edgarunterkirchner.comPressekontakt:Mag. Dr. Manfred MüllerVorsitzender des Literarischen BeiratsE-Mail: office@ogl.atDr. Hans GasserPräsident der Internationalen Christine Lavant GesellschaftE-Mail: hans.gasser@christine-lavant.comOriginal-Content von: Internationale Christine Lavant Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121793/6285445