Berlin (ots) -Narwal, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Bodenreinigungslösungen und eine der fünf führenden Staubsaugerbrands weltweit, hat heute den Start seiner exklusiven "Prime Day Vorab-Aktion" bekannt gegeben. Kunden profitieren im offiziellen Online-Shop (https://bit.ly/3Q8Ln0m) der Marke von zeitlich begrenzten Rabatten, exklusiven Zubehör-Bundles und einigen der besten Angebote des Jahres.Die Aktion zum Prime Day Vorab-Sale läuft vom 1. bis zum 15. Juni (https://bit.ly/3Q8Ln0m) und bietet erhebliche Preisnachlässe auf das Flaggschiff-Sortiment der smarten Reinigungsgeräte von Narwal.Narwal konzentriert sich darauf, eine kraftvolle Wischleistung mit dem Komfort einer freihändigen Bedienung zu kombinieren. Dabei verfeinert das Unternehmen das smarte Reinigungserlebnis kontinuierlich im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Automatisierung und praktischen Alltagsnutzen, anstatt auf unnötige Komplexität zu setzen. Die diesjährigen Prime Day Vorab-Angebote kombinieren Flaggschiff-Produkte mit exklusiven Zubehör-Bundles, um einen noch größeren langfristigen Mehrwert und eine mühelose Nutzung zu bieten.Narwal Freo Z10 Ultra (Saug- und Wischroboter)- Inkl. 1-Jahres-Zubehörpaket: Vorher: 1.489 EUR -> Jetzt: 549 EUR (940 EUR Ersparnis)- Inkl. 2-Jahres-Zubehörpaket: Vorher: 1.679 EUR -> Jetzt: 619 EUR (1060 EUR Ersparnis)Hier gehts zum Produkt (https://bit.ly/4do6Vz3)Entwickelt für Anwender, die eine gründliche Reinigungsleistung gepaart mit intelligenter Anpassungsfähigkeit in anspruchsvollen Wohnumgebungen suchen. Mit einer Saugkraft von 18.000 Pa und dem integrierten DualFlow Anti-Tangle System bietet der Z10 Ultra eine erstklassige Aufnahme von Schmutz bei minimalem täglichem Wartungsaufwand für die Bürsten. In Kombination mit den dualen Rouleaux-Mopps, dem ausziehbaren EdgeReach Mopp und einem Dual-Chip-KI-Navigationssystem garantiert das Gerät eine präzise Reinigung bis in die Ecken, während es sich sanft, leise und effizient durch das gesamte Haus bewegt.Narwal Flow inkl. 1-Jahres-Zubehörpaket (Saug- und Wischroboter)Vorher: 1.519 EUR -> Jetzt: 799 EUR (720 EUR Ersparnis)Hier gehts zum Produkt (https://bit.ly/4tNngSQ)Die erste Generation des renommierten Track-Mopp-Systems von Narwal setzt neue Maßstäbe für die leistungsstarke robotergestützte Bodenreinigung im alltäglichen Haushaltsbereich. Das System übt einen gleichmäßigen Abwärtsdruck von 12 N auf eine vergrößerte Moppfläche aus, um hartnäckigen Schmutz effektiv zu schrubben, während das CleanFlow-System den Mopp kontinuierlich reinigt, um eine Wiederverschmutzung während des Betriebs zu verhindern. CarpetFocus nutzt eine spezielle Druckplatte, die sich in die Teppichfasern drückt, um tief sitzenden Schmutz anzuheben und eine effektivere Tiefenreinigung auf weichen Oberflächen zu erzielen. Unterstützt wird dieses System von einer Saugkraft von 22.000 Pa, die eine zuverlässige Aufnahme von alltäglichem Staub und Schmutz garantiert und gleichzeitig eine balancierte Effizienz auf unterschiedlichen Bodenarten beibehält.Narwal Flow 2 inkl. 1-Jahres-Zubehörpaket (Premium Saug- und Wischroboter)Vorher: 1.519 EUR -> Jetzt: 1099 EUR (420 EUR Ersparnis)Hier gehts zum Produkt (https://bit.ly/4nE5Wy0)Der Narwal Flow 2 setzt auf ein innovatives Reinigungssystem mit 60 °C Heißwasser und optimiert das bewährte, auf einem Track-Mopp-System basierende FlowWash-Wischsystem von Narwal, indem der Mopp während des gesamten Reinigungszyklus kontinuierlich aufgefrischt wird. Dies verbessert die Fleckentfernung spürbar und gewährleistet eine lückenlose Hygiene. Ergänzt wird dies durch eine enorme Saugkraft von 31.000 Pa, die sowohl Feinstaub als auch tiefsitzenden Schmutz zuverlässig aufnimmt und gleichzeitig eine ausgewogene Effizienz auf verschiedenen Bodenarten bietet.Angetrieben wird dieser zukunftsweisende Ansatz durch das autonome System NarMind Pro 2.0 und die VLM OmniVision KI. Diese Technologien ermöglichen eine adaptive Navigation und intelligente Entscheidungsfindung in komplexen Räumen - für ein hochgradig autonomes Reinigungserlebnis mit minimalen manuellen Eingriffen."Rubbeln & Gewinnen"-Event bringt zusätzliche Belohnungen für KäuferVom 1. bis zum 22. Juni veranstaltet Narwal auf seiner offiziellen Website ein "Rubbeln & Gewinnen"-Event, bei dem jede Teilnahme eine garantierte Belohnung bereithält. Zu den Preisen gehören:- 100 EUR Gutscheine- 20 EUR Gutscheine- 10 EUR GutscheineSowie ein Hauptpreis: Ein Narwal Flow 2.Das Gewinnspiel sowie alle Prime Day Vorab-Angebote sind exklusiv über den offiziellen Narwal Online-Shop (https://bit.ly/3Q8Ln0m) verfügbar.Über NarwalNarwal widmet sich der Entwicklung innovativer Produkte, die den Alltag der Menschen verändern. Unser Lösungsportfolio adressiert die alltäglichen Herausforderungen im Haushalt, wobei der Fokus darauf liegt, die Bedürfnisse der Nutzer durch intensive F&E zu verstehen und zu erfüllen. Dieses Engagement hat zu branchenweiten Meilensteinen wie dem selbstreinigenden Mopp, der KI-gestützten DirtSense-Technologie und dem Zero-Tangle-System geführt.Wir widmen jedem Detail höchste Aufmerksamkeit, um sicherzustellen, dass unsere Produkte sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind. Unser Ziel ist es, Design und Leistung für eine höhere Lebensqualität im Alltag harmonisch miteinander zu verbinden.Als eine der fünf führenden Staubsaugerbrands weltweit betreut Narwal über 5 Millionen Familien in mehr als 30 Ländern, darunter in Europa, Nordamerika, Südkorea und Australien.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.narwal.com/Pressekontakt:E-Mail: yang.song@narwal.comYang SongNarwal PR Managerin für die DACH-RegionOriginal-Content von: Narwal Trading (Hong Kong) Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178182/6285449