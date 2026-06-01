Vertriebsteams sollen heute schneller reagieren, personalisierter kommunizieren und gleichzeitig mehr Leads bearbeiten. In der Praxis stoßen viele dabei an Grenzen - nicht wegen fehlender Strategie, sondern wegen zu vieler manueller Aufgaben. Typische Zeitfresser im Vertrieb: Leads manuell priorisieren Follow-ups nachhalten Gesprächsnotizen dokumentieren Verkaufschancen bewerten Kundendaten aktualisieren Diese Aufgaben sind notwendig - aber sie skalieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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