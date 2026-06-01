Hürth (ots) -Die niologic GmbH hat mit dem "Notfallprotokoll für KI-Projekte" ein neues Entscheidungs- und Governance-Framework für Geschäftsführer, CFOs und Entscheider im Mittelstand veröffentlicht. Ziel des Handbuchs ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, laufende KI-Projekte systematisch zu bewerten, wirtschaftliche Risiken frühzeitig zu erkennen und klare Entscheidungen über Fortführung, Neuausrichtung oder Abbruch von Projekten zu treffen. Hintergrund ist die hohe Zahl gescheiterter KI-Initiativen im deutschen Mittelstand, die trotz hoher Investitionen häufig keinen messbaren wirtschaftlichen Mehrwert liefern.Dr. Alexander Nichau, Geschäftsführer und Gründer der niologic GmbH: "Die meisten KI-Projekte scheitern nicht an der Technologie, sondern an fehlender Prozessintegration, unklaren Verantwortlichkeiten und mangelnder wirtschaftlicher Steuerung. KI wird häufig wie ein Technologieprojekt behandelt - tatsächlich ist sie aber eine Investitionsentscheidung. Genau dafür haben wir das Notfallprotokoll entwickelt."Kern des Handbuchs ist ein viertägiger Prüf- und Entscheidungsprozess für laufende KI-Projekte. An vier aufeinander aufbauenden Tagen werden Business Case, Datenbasis, wirtschaftlicher Nutzen sowie organisatorische Verankerung im Unternehmen überprüft. Am Ende steht eine klare Entscheidung: "Kill", "Pivot" oder "Scale". Das Framework richtet sich insbesondere an Unternehmen, die bereits interne KI-Projekte gestartet haben, deren wirtschaftlicher Nutzen jedoch unklar bleibt oder deren operative Umsetzung stockt.Das Notfallprotokoll basiert auf den Erfahrungen der niologic GmbH aus zahlreichen KI- und Data-Analytics-Projekten im deutschen Mittelstand. Seit 2015 entwickelt das Unternehmen Lösungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Machine Learning und Prozessautomatisierung und zählt als zertifizierter Google-AI-Partner zu den spezialisierten mittelständischen KI-Beratungen in Deutschland. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf der Integration von KI in bestehende Geschäftsprozesse, ERP- und CRM-Systeme sowie auf der wirtschaftlich messbaren Nutzung von Unternehmensdaten.Ein besonderer Schwerpunkt des Handbuchs liegt auf der Verbindung von wirtschaftlicher Bewertung und technischer Machbarkeit. Statt abstrakter Innovationsprojekte sollen Unternehmen konkrete operative Hebel identifizieren - etwa in Vertrieb, Kundenservice, Produktion oder Finance-Prozessen. Ergänzt wird das Framework durch Governance- und Compliance-Empfehlungen zu Themen wie EU AI Act, DSGVO, Cybersecurity und Betriebsratsbeteiligung."Viele Unternehmen investieren derzeit hohe Budgets in KI, ohne zu wissen, ob ihre Projekte überhaupt produktiv nutzbar werden. Gleichzeitig verlieren sie wertvolle Zeit durch Pilotprojekte ohne klare wirtschaftliche Zielsetzung. Unser Ziel ist es, Unternehmen schneller zu belastbaren Entscheidungen zu führen - bevor Ressourcen, Vertrauen und Wettbewerbsfähigkeit verloren gehen", sagt Dr. Alexander Nichau abschließend.Weitere Informationen finden Sie unter: ai.niologic.dePressekontakt:niologic GmbHVertreten durch: Dr. Alexander Nichauinfo@niologic.dehttps://niologic.de/unternehmen/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: niologic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182383/6285452