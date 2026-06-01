Ob BMW das Mini-Werk in Oxford mittelfristig modernisiert, bleibt weiterhin offen. Laut einem Medienbericht stellt der Mutterkonzern die Elektrifizierungspläne für das Werk infrage. Grund sollen kommende Handelshürden und steigende Kosten sein. Die BMW Group hatte 2023 angekündigt, ab 2026 in Oxford zwei neue vollelektrische Mini-Modelle und ab 2030 ausschließlich Stromer zu bauen. Dabei sollte es sich um den elektrischen Mini Cooper als Dreitürer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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