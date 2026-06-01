Delmenhorst (ots) -Angesichts hoher Finanzierungskosten, stagnierender Mietrenditen und regional stark unterschiedlicher Immobilienpreise verändern sich die Eckpunkte für Immobilieninvestoren. Während viele Eigentümer weiterhin auf langfristigen Vermögensaufbau durch Vermietung setzen, rückt für andere ein aktiveres Geschäftsmodell in den Fokus: FIX&FLIP, also der gezielte Ankauf sanierungsbedürftiger Objekte, Renovierung und anschließender Verkauf mit Gewinn. Doch für wen rechnet sich dieses Modell 2026 wirklich - und wo lauern Risiken?"FIX&FLIP funktioniert dann gut, wenn Markt, Finanzierung und Verkaufstiming zusammenspielen - es ist keine Abkürzung zu schnellen Gewinnen, sondern eine strategische Aktivität mit eigenen Spielregeln", sagt Oliver Fischer, Immobilienexperte und Entwickler des FIX&FLIP-Systems. Nachfolgend erfahren Sie, welche Rahmenbedingungen das FIX&FLIP-Geschäft aktuell attraktiv machen und in welchen Regionen und Objektarten sich Sanierungsprofite abzeichnen.Veränderte Marktbedingungen als TreiberDer Immobilienmarkt hat sich deutlich gewandelt. Während früher oft steigende Preise ausreichten, um Investments rentabel zu machen, rücken heute Faktoren wie Finanzierungskosten, Nachfrage und Objektqualität stärker in den Fokus. Gleichzeitig gelangen zunehmend ältere Bestandsimmobilien auf den Markt, die häufig renovierungsbedürftig sind.Genau hier setzt FIX&FLIP an. Statt auf langfristige Wertsteigerung zu warten, schaffen Investoren aktiv Mehrwert, indem sie Objekte gezielt aufbereiten und anschließend marktfähig verkaufen. Voraussetzung ist allerdings, dass Angebot, Zielgruppe und Timing sauber aufeinander abgestimmt sind.Für wen sich das Modell eignetFIX&FLIP ist kein passives Investment. Besonders geeignet ist es für Investoren, die bereit sind, sich intensiv mit Marktmechanismen, Abläufen und Entscheidungen auseinanderzusetzen. Wer strukturiert arbeitet und Projekte aktiv steuert, kann von vergleichsweise kurzen Investitionszyklen profitieren.Gleichzeitig erfordert das Modell eine klare Strategie. "Der entscheidende Unterschied liegt darin, den gesamten Prozess zu denken - vom Einkauf bis zum Exit", erklärt Fischer. Ohne diese Perspektive steigt das Risiko, dass Aufwand und Ertrag nicht im Verhältnis stehen.Der Einkauf entscheidet über den ErfolgEin häufiger Fehler liegt bereits im Ankauf. Viele Investoren fokussieren sich zu stark auf den Kaufpreis und unterschätzen, dass ein günstiges Objekt nicht automatisch ein gutes Investment ist. Entscheidend ist vielmehr, ob die Immobilie zur späteren Käuferzielgruppe passt und sich im jeweiligen Markt sinnvoll positionieren lässt.Daher beginnt ein professioneller Ansatz nicht beim Objekt, sondern bei der Zielgruppe. Wer weiß, für wen die Immobilie gedacht ist, kann Auswahl, Ausstattung und Preisstruktur gezielt darauf ausrichten und so die Vermarktungschancen deutlich verbessern.Planung und Kalkulation im FokusNeben dem Einkauf spielt die wirtschaftliche Planung eine zentrale Rolle. Steigende Zinsen und strengere Finanzierungsbedingungen erhöhen die Anforderungen an eine realistische Kalkulation. Neben Kaufpreis und Renovierung müssen auch Nebenkosten, Zeitverzögerungen und ausreichende Liquiditätspuffer berücksichtigt werden.Ebenso wichtig ist eine klare Exit-Strategie. Ohne konkrete Vorstellung vom späteren Verkauf fehlen oft entscheidende Leitplanken im Projektverlauf. In der Praxis zeigt sich, dass viele Investments weniger am Objekt scheitern als an unzureichender Planung.Chancen nutzen, Risiken verstehenTrotz attraktiver Perspektiven bleibt FIX&FLIP ein anspruchsvolles Modell. Unerwartete Kosten, Marktveränderungen oder längere Verkaufsphasen können die Kalkulation beeinflussen. Auch die oft angenommene Ausweichoption Vermietung ist nicht immer problemlos umsetzbar, da sie eigene Anforderungen mit sich bringt.Wer erfolgreich investieren will, muss daher flexibel bleiben und sich kontinuierlich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen. Starre Annahmen aus vergangenen Marktphasen greifen zunehmend zu kurz.FazitFIX&FLIP kann 2026 eine sinnvolle Alternative zu klassischen Immobilienstrategien sein - insbesondere für Investoren, die aktiv agieren und Wertsteigerungen gezielt realisieren möchten. Gleichzeitig spielt die aktuelle Marktsituation vielen dieser Investoren in die Karten. Während sich ein Teil der Käufer aufgrund gestiegener Finanzierungskosten zurückhält, entstehen in bestimmten Segmenten neue Einstiegsmöglichkeiten, insbesondere bei renovierungsbedürftigen Bestandsimmobilien. Wer diese Marktphase richtig einordnet und gezielt nutzt, kann Objekte mit Abschlägen erwerben und durch strukturierte Aufbereitung neu positionieren.Entscheidend ist jedoch ein strukturiertes Vorgehen. Wer Markt, Zielgruppe und Prozesse versteht und Projekte diszipliniert umsetzt, kann von den aktuellen Bedingungen profitieren. Ohne fundierte Vorbereitung bleibt das Modell hingegen risikobehaftet und erfordert mehr als nur die Suche nach günstigen Objekten.Über Oliver Fischer:Oliver Fischer ist Immobilienexperte mit über 40 Jahren Erfahrung und Entwickler des FIX&FLIP-Systems. Er hat über 3.000 Projekte realisiert und mehr als 2.800 Teilnehmer ausgebildet. Mit praxisnahen Strategien unterstützt er Investoren im strukturierten Immobilienhandel und beim nachhaltigen Vermögensaufbau. Weitere Informationen unter: https://www.oliverfischer.dePressekontakt:Oliver FischerE-Mail: support@fixundflip.deWebsite: https://www.OliverFischer.deRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Oliver Fischer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181933/6285461