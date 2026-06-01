© Foto: OpenAIDer britische Immobilienmarkt sendet ein Warnsignal: Die Preise fallen erstmals 2026. Ist das nur ein Schock - oder der Anfang?Das Wachstum der Hauspreise in Großbritannien hat sich im Mai deutlich verlangsamt und die Preise sind zum ersten Mal in diesem Jahr im Monatsvergleich gesunken, da die Unsicherheit aufgrund des Konflikts im Nahen Osten das Verbrauchervertrauen belastete, wie Daten der Nationwide Building Society am Montag zeigten. Der Nationwide-Hauspreisindex zeigte, dass das jährliche Hauspreiswachstum im Mai von 3,0 Prozent auf 1,7 Prozent zurückging. Im Monatsvergleich sanken die Hauspreise um 0,6 Prozent, nachdem sie im April noch um 0,4 Prozent gestiegen waren. Dies war der …Den vollständigen Artikel lesen
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