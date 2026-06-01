Martina Andexlinger übernimmt mit 1. Juni 2026 die Leitung des Bereichs "Versicherungs-, Pensionskassen- und

Vorsorgekassenaufsicht" und folgt Peter Braumüller nach.

Wien (APA-ots) - Mit 1. Juni 2026 übernimmt Martina Andexlinger die Leitung des

Bereichs "Versicherungs-, Pensionskassen- und Vorsorgekassenaufsicht" der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Sie tritt damit die Nachfolge von Peter Braumüller an, der diesen Bereich über mehr als zwei Jahrzehnte geprägt hat und in den Ruhestand geht.

Die Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht zählt zu den bedeutendsten Bereichen der FMA. Die FMA beaufsichtigt 72 Versicherungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 110,4 Milliarden und 24 Milliarden jährlichem Prämieneinkommen. Die österreichischen Versicherungsgruppen sind traditionell stark international ausgerichtet; rund 100 Töchter sind in 26 Märkten, vor allem in Zentral-, Ost- und Südosteuropa aktiv. Dies stellt hohe Anforderungen sowohl an die laufende Überwachung als auch an die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und europäischen Institutionen. Die Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen gewinnen durch die unlängst von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge an Bedeutung und werden die FMA vor neue Aufgaben stellen.



"Die österreichischen Versicherer gehören in ihren

Auslandsmärkten vielfach zu den systemrelevanten Akteuren. Das macht eine wirksame, international vernetzte und fachlich exzellent aufgestellte Versicherungsaufsicht zu einer zentralen Aufgabe der FMA - für die Stabilität des österreichischen Finanzmarktes ebenso wie für das Vertrauen der Versicherten", so die die FMA-

Vorstandsmitglieder Mariana Kühnel und Helmut Ettl .



"Wir freuen uns, mit Martina Andexlinger eine erfahrene Aufseherin aus den Reihen der FMA neu in unserem Senior Management Team begrüßen zu können", so Mariana Kühnel und Helmut Ettl weiter. "Bei Peter Braumüller bedanken wir uns für mehr als zwei Jahrzehnte, in denen er die Versicherungsaufsicht der FMA mit ruhiger Hand durch Finanzkrise, Niedrigzins-Periode und Pandemie gesteuert und auf höchster europäischer Ebene mitgestaltet hat."



Martina Andexlinger ist seit vielen Jahren in Führungsfunktionen der FMA tätig, zuletzt in den integrierten Aufsichtsbereichen Conduct sowie Geldwäscheprävention. Als Leiterin des Transformationsprogramms "Fit For Future" hat sie die strategische Weiterentwicklung und Modernisierung der FMA maßgeblich vorangetrieben.



"Die Versicherungsaufsicht ruht auf einem außergewöhnlich starken fachlichen Fundament, das über Jahrzehnte mit hoher Expertise errichtet wurde. Darauf aufbauend werde ich den Fokus auf eine zeitgemäße, wirksame und konsequent risikoorientierte Aufsicht legen, getragen von transparenter und nachvollziehbarer Kommunikation. Ziel ist und bleibt, zur Stabilität des Finanzmarktes sowie zum Schutz der Versicherten und der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten beizutragen", erklärt Andexlinger.



Mit dem Übergang von Peter Braumüller in den Ruhestand geht eine Ära in der österreichischen und europäischen Versicherungsaufsicht zu Ende. Er hat auf nationaler und auf europäischer Ebene - unter anderem im Rahmen der europäischen Aufsichtsbehörde EIOPA und ihrer Vorgängerstrukturen - wesentliche Impulse gesetzt. Der Vorstand der FMA dankt ihm für seine herausragenden Verdienste um den Finanzplatz Österreich.



Die Bereichsleitungen der FMA im Überblick:



Bereich I - Bankenaufsicht: Michael Hysek



Bereich II - Versicherungs-, Pensionskassen- und

Vorsorgekassenaufsicht: Martina Andexlinger (ab 1.6.2026)

Bereich III - Wertpapieraufsicht: Birgit Puck



Bereich IV - Integrierte Aufsicht und Innovation: Katharina Muther-Pradler



Bereich V - Services: Philipp Kaiser-Hiebinger



Bereich VI - Abwicklung, Verfahren und Recht: Oliver Schütz

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at



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