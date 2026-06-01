Vor wenigen Wochen wurden wir auch mit unseren Positionen im US-Versorgersektor ausgestoppt. Aktuell drängt sich wie in Deutschland der Wiedereinstieg in die Top 3 der Branche auf. Denn der fundamentale Rückenwind für die gesamte Branche ist stärker denn je und die langfristigen Wachstumstreiber sind völlig intakt.
Während alle Welt über die neuesten KI-Chips und Softwareanwendungen spricht, gerät die physische Basis dieser Revolution oft in Vergessenheit: der gigantische Stromhunger der KI-Branche. Rechenzentren, die für das Training und den Betrieb komplexer Sprachmodelle genutzt werden, verbrauchen ein Vielfaches an Energie im Vergleich zu herkömmlichen Serverfarmen. Ohne eine absolut krisensichere, massiv ausgebaute Stromversorgung wird die weltweite KI-Infrastruktur an ihre Grenzen stoßen. US-Versorger, die sowohl die nötigen Kapazitäten als auch die Netzinfrastruktur bereitstellen, mutieren damit zu den heimlichen Nutznießern des Tech-Booms. Unsere Tipps finden Sie in der TB-Daily (KLICK HIER).
Während alle Welt über die neuesten KI-Chips und Softwareanwendungen spricht, gerät die physische Basis dieser Revolution oft in Vergessenheit: der gigantische Stromhunger der KI-Branche. Rechenzentren, die für das Training und den Betrieb komplexer Sprachmodelle genutzt werden, verbrauchen ein Vielfaches an Energie im Vergleich zu herkömmlichen Serverfarmen. Ohne eine absolut krisensichere, massiv ausgebaute Stromversorgung wird die weltweite KI-Infrastruktur an ihre Grenzen stoßen. US-Versorger, die sowohl die nötigen Kapazitäten als auch die Netzinfrastruktur bereitstellen, mutieren damit zu den heimlichen Nutznießern des Tech-Booms. Unsere Tipps finden Sie in der TB-Daily (KLICK HIER).
© 2026 Bernecker Börsenbriefe