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HENSOLDT erhöht die Prognose für den bereinigten Free Cashflow für 2026 und bestätigt das Ziel für den Nettoverschuldungsgrad



01.06.2026 / 10:00 CET/CEST

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HENSOLDT erhöht die Prognose für den bereinigten Free Cashflow für 2026 und bestätigt das Ziel für den Nettoverschuldungsgrad



Taufkirchen, 1. Juni 2026 - HENSOLDT erhöht seine Prognose für den bereinigten Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2026 von rund 40 % auf rund 50 % des bereinigten EBITDA. Der Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Kundenanzahlungen zurückzuführen, die durch beschleunigte Beschaffungsprozesse in Deutschland unterstützt werden.



HENSOLDT bestätigt alle weiteren wesentlichen Elemente seiner Prognose für 2026, darunter das Book-to-Bill-Verhältnis, den Umsatz sowie die bereinigte EBITDA-Marge. Das Unternehmen bestätigt zudem sein Ziel für den Nettoverschuldungsgrad von rund 1,5x für das Geschäftsjahr 2026.



Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, sagte: "Die höhere Prognose für die Cash-Conversion spiegelt die starke Cash-Dynamik in unserem Geschäft wider. Beschleunigte Beschaffungsprozesse und höhere Kundenanzahlungen unterstützen unsere Fähigkeit, die notwendigen Investitionen zu tätigen, um die aktuelle und zukünftige Kundennachfrage zu bedienen. Gleichzeitig bleiben wir bei der Kapitalallokation diszipliniert und steuern unsere Bilanz weiterhin im Einklang mit unseren kommunizierten Zielen."



Der verbesserte bereinigte Free Cashflow dürfte die Liquiditätsauswirkungen der Kaufpreiszahlung für die Übernahme von Nedinsco ausgleichen. Daher rechnet HENSOLDT weiterhin mit einem Nettoverschuldungsgrad von rund 1,5x für das Geschäftsjahr 2026.



Die aktualisierte Free-Cashflow-Prognose ändert nichts an HENSOLDTs Ausblick für das Book-to-Bill-Verhältnis, den Umsatz oder die bereinigte EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2026.





Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes europäisches Hightech-Unternehmen der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie mit Sitz in Taufkirchen bei München. Das Unternehmen entwickelt Sensorlösungen, Elektronik und Software für die Bereiche Luft, Land, See, Cyber und Weltraum und unterstützt Streitkräfte weltweit dabei, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und fundierte operative Entscheidungen zu treffen. Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in missionskritischer Sensorik verbindet HENSOLDT Radar-, Optronik-, Elektronik- und Cyberkompetenzen mit datengetriebener Software und künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, Sensordaten aus unterschiedlichen Plattformen und Domänen zu integrieren, zu analysieren und zu einem verlässlichen Lagebild zu fusionieren. Damit hat sich HENSOLDT vom klassischen Sensoranbieter zu einem Systemintegrator der neuen Generation entwickelt - einem "Neo-Systemhaus", das vernetzte, softwaredefinierte Verteidigungsfähigkeiten ermöglicht und Informationsüberlegenheit im Einsatz unterstützt.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte HENSOLDT mit rund 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 2,46 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

www.hensoldt.net



Pressekontakt HENSOLDT



Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89 51518 1823

M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net



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