Studie des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU:

KMU-Studie widerlegt Vorurteil: Professionelle Anleger investieren in kleine und mittelgroße börsennotierte Unternehmen

- 518 börsennotierte deutsche KMU mit 73,3 Mrd. Euro Börsenwert untersucht

- Fast jedes zweite Unternehmen mit 10 bis 50 Mio. Euro Börsenwert hat Fondsinvestoren

- Bei großen KMU liegt die Fondsquote bei über 90 %

- Auch Nano Caps unter 10 Mio. Euro Börsenwert weisen Fondsengagements auf

- Im Freiverkehr haben 41,7 % der Unternehmen Fonds im Aktionärskreis

Entgegen vieler Vorurteile investieren professionelle Anleger in deutsche börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Selbst bei Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 100 Mio. Euro ist das Engagement überraschend stark. Das zeigt eine Studie des Interessenverbands kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU). Sie untermauert datenbasiert, dass der Kapitalmarkt den Mittelstand spürbar unterstützen kann - und dass im KMU-Segment Potenziale vorhanden sind, die sich durch geeignete ...

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